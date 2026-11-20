القائد العام للقوات المسلحة العراقية يؤكد سيادة القرار العسكري في جرف الصخر، ويكشف عن مصير المتورطين في تهريب النفط وحدود حصر السلاح حتى 2027.

أكد الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان ، أن العمليات العسكرية التي شنتها القوات الأمنية في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل تمثل قراراً عراقياً سيادياً خالصاً. يهدف هذا التدخل المباشر إلى فرض سلطة الحكومة على كامل الأراضي العراقية ومحاسبة كل من تورط في عمليات تهريب النفط، مما يعكس استعادة الدولة لسيطرتها على المناطق التي كانت تشهد فجوة أمنية كبيرة.

آلية حصر السلاح والجدول الزمني المحدد

صرح النعمان في مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية بأن الحكومة العراقية ملتزمة تماماً بتنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة، وفقاً للجدول الزمني الرسمي الذي حددته رئاسة الوزراء. أشار رئيس الوزراء علي الزيدي إلى أن الموعد النهائي لإنجاز هذه الخطوة المصيرية هو تاريخ 30 يونيو 2027، مع تأكيد وجود احتمالية واقعية لإنجاز هذا الملف الأمني الحساس قبل هذا التاريخ المحدد، مما يعكس تسارع الخطى نحو إعادة التوازن الأمني.

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وأوضح المتحدث العسكري أن قرار حصر السلاح يحظى بدعم شعبي وسياسي واسع النطاق، مشدداً على أن جميع التشكيلات الأمنية التابعة للدولة مطالبة بالالتزام التام بأوامر القائد العام للقوات المسلحة. أكد أن السلاح وقرار الحرب يجب أن يكونا حصرياً بيد الدولة ومؤسساتها الرسمية، دون أي شراكة أو تقاسم للسلطة العسكرية مع أي فاعل آخر، لضمان استقرار النظام السياسي والأمني في البلاد.

مواقف الأطراف والتحقيق في جرائم النفط

فيما يتعلق بالتقارير التي أشارت إلى احتمال نقل القوات المنسحبة من جرف الصخر إلى الحدود العراقية السورية، أوضح النعمان أن المواقع الجديدة لهذه القوات لم يتم تحديدها بشكل نهائي حتى الآن. أشار إلى أن هذا القرار يعود حصراً إلى قيادة الحشد الشعبي، وذلك بالتنسيق المباشر مع مكتب القائد العام للقوات المسلحة، مما ينفي أي تدخل خارجي في تحديد مواقع الانتشار أو إعادة التوزيع العسكري.

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وتناول المتحدث العسكري قضية الاتهامات المتعلقة بتهريب النفط من منطقة جرف النصر، معلناً أن لجنة تحقيق حكومية متخصصة حددت المسؤولين عن هذه المخالفات والجرائم التي أدت إلى هدر المال العام. أشار إلى أن ملفاتهم تم إحالتها إلى القضاء العراقي، فيما صدرت قرارات رسمية بإعفاء قيادات أمنية من مواقعها بعد ثبوت تقصيرها في أداء واجباتها الوطنية، مما يعكس حزم الدولة في محاسبة المقصرين بغض النظر عن مناصبهم.

وعند السؤال عما إذا كانت التحقيقات قد شملت عناصر من كتائب حزب الله، اكتفى النعمان بتأكيد أن الأسماء المتورطة قد قدمت إلى القضاء العراقي، دون الكشف عن هوياتهم أو تفاصيل انتماءاتهم. أوضح أن الإجراءات القانونية ستطول كل من يثبت تورطه في عمليات التهريب، سواء كان عنصراً عسكرياً أو مدنياً، مهما كانت عناوينهم ومناصبهم، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مطلقاً مع أي تجاوز على المال العام أو أمن البلاد.

الآثار المباشرة وخطط إعادة الإعمار

نفى النعمان وجود أي دور إيراني أو خارجي في إنهاء الأزمة بين الحكومة العراقية وكتائب حزب الله، مؤكداً أن القرار كان عراقياً بحتاً ولا علاقة لأي طرف أجنبي بتنفيذه. اعتبر أن ما جرى في جرف النصر يعكس قدرة الحكومة على فرض قراراتها الأمنية واستعادة هيبتها، مشدداً على أن جميع التشكيلات الأمنية ملزمة بتنفيذ أوامر القائد العام للقوات المسلحة دون أي تحفظ أو تأخير.

أما بشأن عودة النازحين إلى المنطقة المتأثرة بالعمليات، أوضح أن استكمال انتشار القوات الجديدة سيعقبه عمليات تفتيش وتأمين دقيق، بالتوازي مع خطة شاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للسكان. أشار إلى أن الطريق الرئيسي في جرف النصر سيتم فتحه يوم السبت المقبل، على أن تتبعه طرق أخرى تربط المنطقة بمحافظتي بغداد والأنبار، تمهيداً لعودة آمنه للسكان، دون تحديد موعد نهائي دقيق لعودة كامل النازحين.

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كما تضمنت تصريحات النعمان تأكيداً على أن الحكومة تعمل بجد على تجنيب العراق الصراعات الإقليمية، مؤكداً لن يسمح بأي تهديد يمس جيراننا أو يستخدم الأراضي العراقية لشن هجمات. تعهد بإعلان نتائج التحقيقات المتعلقة بالمخالفات الأمنية للرأي العام، ومحاكمة كل من يثبت تورطه في أنشطة تهدد أمن البلاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة المؤسسية في ظل المرحلة الانتقالية الأمنية الحالية.