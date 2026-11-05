القوات المصرية تضبط آلاف الخيام والأسلحة في حملة مواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب

القوات المسلحة المصرية تعلن ضبط مئات الخيام والأسلحة والذخائر في حملة مواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب بالصحراء الشرقية، مع حجز 691 من المشتبه بهم.

أعلن العقيد أركان حرب أحمد عتمان، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية ، عن انطلاق المرحلة الرابعة من الحملة المكبرة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في الصحراء الشرقية. وتهدف هذه العمليات العسكرية المكثفة إلى فرض سيادة الدولة المصرية على كامل أراضيتها، وحماية الموارد الطبيعية من الاستغلال غير القانوني.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد لاستعراض نتائج المرحلة الأولى من جهود مجابهة هذه الظاهرة الإجرامية، حيث أكد المتحدث العسكري أن القوات المسلحة على أتم استعداد لبذل الغالي والنفيس للدفاع عن الأمن القومي المصري، محذراً من الانخراط في أي أنشطة غير مشروعة.

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إحصائيات الضبط والأسلحة المصادرة

كشف المتحدث العسكري عن تفاصيل دقيقة للضبطيات التي تمت خلال الحملة، مشيراً إلى أن القوات تمكنت من حجز 4488 خيمة وعشة كانت تستخدم كمواقع للتنقيب غير المشروع. كما تم ضبط عدد كبير من العناصر الإجرامية، حيث أحبطت العمليات حوالي 151 مصرياً و540 أجنبياً كانوا مشاركين في هذه الأنشطة غير القانونية.

وفيما يتعلق بالترسانة العسكرية المصادرة، أضاف العقيد أحمد عتمان أن الحملات الأمنية نجحت في ضبط 34 قطعة سلاح متنوعة، بالإضافة إلى 6307 قطع من الذخيرة بمختلف الأعيرة. وتأتي هذه الأرقام الضخمة لترسيخ فكرة أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة لتهريب أو استغلال الذهب.

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تعزيز الدوريات الحدودية

لتجنب تكرار هذه المخالفات في المستقبل، صرح المتحدث العسكري بأن القوات ستقوم بتكثيف دوريات حرس الحدود والتشكيلات التعبوية. يهدف هذا الإجراء الصارم إلى ضمان عدم عودة العناصر الإجرامية إلى المناطق المستهدفة، ومنع أي محاولات جديدة لاستغلال الثروات المعدنية بشكل غير شرعي.

تؤكد القوات المسلحة التزامها بأقصى درجات ضبط النفس، مع الالتزام التام بمواثيق القانون الدولي أثناء تنفيذ هذه العمليات. وهذا النهج المتوازن يهدف إلى حماية المواطن المصري من الأخطار الناجمة عن هذه الأنشطة غير النظامية، sekaligus حماية البيئة من التلوث الناتج عن معدات التنقيب غير القانونية.

موعد انطلاق المرحلة الرابعة

وأخيراً، أعلن المتحدث العسكري عن الجدول الزمني للخطوات القادمة، حيث سيتم بدء المرحلة الرابعة من الحملة المكبرة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في الصحراء الشرقية يوم السبت المقبل. وتستمر القوات المسلحة في تنسيق جهودها مع الجهات المعنية لتأمين المناطق الحدودية واستعادة الحقوق الوطنية المهدورة.