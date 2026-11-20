انتشار القوات الأمنية العراقية في جرف النصر وتسليم المسؤوليات الأمنية من كتائب حزب الله لحماية منشآت النفط بعد اتهامات بالتهريب وسياقات تاريخية للفصيل.

بدأت القوات الأمنية العراقية عملية الانتشار الرسمية في منطقة جرف النصر المعروفة سابقاً بجرف الصخر، جنوبي العاصمة بغداد، لتسليم المسؤوليات الأمنية من وحدات مرتبطة ب كتائب حزب الله. وتأتي هذه الخطوة التنفيذية بعد أيام من التوتر الحاد بين الحكومة العراقية والفصيل المسلح المقرب من إيران، والذي اتُهم بالتورط في عمليات تهريب نفط كلفت الدولة خسائر بمئات الملايين من الدولارات.

تفاصيل الاتفاق الأمني وتبادل السيطرة العسكرية

جاء الانتشار العسكري وفقاً لاتفاق مبرم يقضي باستبدال الألوية الأربعة والخمسة والستة والسابعة من الحشد الشعبي المرتبطة بكتائب حزب الله بوحدات أمنية أخرى موالية للحكومة المركزية. كما تم تكليف وزارة الطاقة وقواتها المتخصصة بحماية خط أنابيب النفط المار بالمنطقة، وذلك في خطوة تهدف إلى ضمان سلامة البنية التحتية الحيوية ومنع أي محاولات استنزاف للثروة النفطية الوطنية.

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ترافق هذا الاتفاق إعادة فتح الطرق الرئيسية في المنطقة، تمهيداً لعودة السكان النازحين الذين غادروا منازلهم منذ سنوات. وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت سابقاً عن إجراء تحقيقات مكثفة كشفت عن تلاعب ممنهج بخطوط أنابيب النفط، ووجود منشآت غير مشروعة لتكرير النفط في جرف النصر، مما دفع السلطات لاتخاذ قرار حاسم لاستعادة السيطرة الكاملة على المنطقة.

مواقف الأطراف المتصارعة والنفي المتبادل

فيما يتعلق بملف الاتهامات، نفت كتائب حزب الله أي ضلوع لها في عمليات تهريب النفط، واتهمت السلطات العراقية بترويج معلومات مفبركة بهدف تشويه سمعتها وتبرير التواجد الأمني الجديد. وعلى الجانب الآخر، أصرت الحكومة على ضرورة تنفيذ الاتفاق لضمان سيادة الدولة ومنع تسلل المخالفات الأمنية والاقتصادية التي تضر بمصلحة المواطنين.

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توصل الطرفان إلى هذا الحل وسط وساطات مكثفة شاركت فيها شخصيات سياسية عراقية مرموقة، بالإضافة إلى قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني. جاء هذا التدخل الدبلوماسي والحربي لتجنب اندلاع مواجهة مسلحة مباشرة بين القوات الحكومية organizedة والفصيل، والتي كانت قد تزداد حدة مع تفاقم التوترات في المنطقة.

خلفية تاريخية وقيادية لكتائب حزب الله

تُعد منطقة جرف النصر، الواقعة في محافظة بابل، أحد أبرز معاقل كتائب حزب الله العسكرية منذ عام 2014، عندما شاركت الفصائل الشيعية في استعادتها من تنظيم داعش. بقيت المنطقة مغلقة إلى حد كبير أمام المدنيين، ولم يتمكن كثير من السكان النازحين من العودة إلى ديارهم، فيما سيطر الفصيل على مقدرات الحياة فيها. نشأت الكتائب بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وأعلن عن تأسيسها رسمياً في أبريل 2007 نتيجة اندماج عدد من الفصائل الشيعية المسلحة.

كان أبو مهدي المهندس واسمه الحقيقي جمال جعفر محمد علي آل إبراهيم، من أبرز مؤسسي الكتائب وقادتها، قبل اغتياله في غارة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي في يناير 2020، إلى جانب قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني. يتولى أحمد محسن فرج الحميداوي المعروف باسم أبو حسين الحميداوي، منصب الأمين العام للكتائب، وهي الجهة التي لا تعلن تفاصيل هيكلها العسكري بالكامل.

الأبعاد الإقليمية والعلاقات الخارجية للفصيل

تصف كتائب حزب الله نفسها بتشكيل جهادي إسلامي مقاوم يتبنى مبدأ ولاية الفقيه الإيراني، وتعلن معارضتها للوجود العسكري الأمريكي والنفوذ الإسرائيلي في المنطقة. وعلى الرغم من تشابه الاسم مع حزب الله اللبناني، إلا أن التنظيم Iraqi مستقل عنه، وإن كانت تربطهما علاقات وتعاون عسكري. تُصنف الكتائب ضمن أبرز الفصائل المدعومة من إيران، وترتبط بعلاقات وثيقة مع الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس.

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اتهمت الولايات المتحدة طهران بتزويد الفصيل بالتمويل والأسلحة والتدريب، مما أدى إلى فرض عقوبات على أبو حسين الحميداوي في عام 2020، وإدراج الكتائب على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية عام 2009. ورغم خضوع التشكيلات العسكرية للقانون، احتفظت الكتائب بزعزعة استقرارها واستقلاليتها في القرارات العسكرية، مما أدى إلى خلافات مستمرة مع الحكومات العراقية بشأن الهجمات على القوات الأمريكية.

التداعيات الاقتصادية والخطوات المقبلة

تعتبر جرف النصر موقعاً استراتيجياً بين بغداد ومحافظتي كربلاء والأنبار، حيث تمر بها خطوط نقل نفط حيوية، مما يمنحها أهمية اقتصادية وأمنية فائقة. ومع بدء تنفيذ اتفاق إعادة الانتشار، لا يزال من غير الواضح الموعد المحدد لاكتمال انتقال وحدات الكتائب من المنطقة، أو مدى استمرار نفوذها السياسي والعسكري بعد تسليم المسؤوليات الأمنية.

يؤكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على مبدأ سيادة الدولة، معلناً أن كل الأسلحة يجب أن تكون تحت سلطة الدولة حصراً. في حين تستمر عمليات إعادة الإعمار والعودة للسكان، تراقب الحكومة والمنظمات الدولية تطور الوضع الأمني لضمان عدم عودة الأنشطة غير المشروعة إلى منطقة جرف النصر.