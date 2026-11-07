القوات المسلحة تنظم مؤتمراً علمياً للطب البيطرى بالصحة الموحدة

القوات المسلحة تطلق مؤتمراً علمياً للطب البيطرى بمشاركة خبراء أجانب ودوليين لتعزيز الأمن الغذائى ومفهوم الصحة الموحدة ONE-Health لحماية الثروة الحيوانية والبشرية.

نظمت القوات المسلحة المصرية، ممثلة في إدارة الخدمات البيطرية، مؤتمراً علمياً دولياً متميزاً تحت عنوان "آفاق جديدة للطب البيطرى فى إطار مفهوم الصحة الموحدة (ONE-Health)". حضر هذا الحدث العلمي البارز نخبة من الأساتذة المتخصصين في مجال الطب البيطري من القوات المسلحة ، بالإضافة إلى عدد من الجهات المتخصصة بالدولة المصرية وعدد من الخبراء الأجانب المعتمدين في هذا المجال.

محاور المؤتمر وأهدافه الاستراتيجية

بدأت وقائع المؤتمر بكلمة رئيسية للأستاذ اللواء طبيب بيطرى أيمن منير زكى، مدير إدارة الخدمات البيطرية. أكد اللواء أيمن منير زكى خلال كلمته على الأهمية البالغة للمؤتمرات العلمية التي تتناول أبرز الدراسات العلمية والبحثية العالمية في مجال الطب البيطري. أشار إلى أن الهدف الأساسي هو تطوير إمكانيات وقدرات الأطباء البيطريين، وتزويدهم بأحدث المستجدات التي وصل إليها العلم الحديث لتحسين جودة الثروة الحيوانية داخل مصر بشكل عام.

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في السياق نفسه، ألقى الأستاذ الدكتور محمد أحمد سعد، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، كلمة أكد فيها أن المؤتمر يمثل فرصة حقيقية وجادة لتبادل الخبرات بين الأطباء البيطريين المحترفين. كما سلط الضوء على أهمية طرح أفكار جديدة قابلة للتطبيق العملي في الميدان، بما يسهم بشكل مباشر في حماية الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة التي قد تؤثر سلباً على صحة الإنسان، مما يعزز الترابط الصحي العام.

دور الأطباء البيطريين في الأمن القومى

وجه الأستاذ الدكتور مجدى حسن محمود، النقيب العام للأطباء البيطريين، شكره وتقديره للقوات المسلحة على تنظيم تلك المبادرات العلمية الرائدة التي تعكس مدى الاهتمام الجاد بمجال الطب البيطري. رأى أن الطب البيطري يُعد أحد الركائز الأساسية للأمن القومي الغذائى، مما يستلعي ضرورة تطوير منظومة الترصد الوبائى للتعامل الأمثل مع مختلف الأمراض العابرة للحدود والتي قد تشكل تهديدات صحية متعددة.

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تناول المؤتمر العديد من الجلسات العلمية والمحاضرات النظرية المكثفة، فضلا عن إقامة ورش عمل تدريبية متخصصة لطلبة الإمتياز بكليات الطب البيطرى بعدد من الجامعات المصرية. ركزت هذه الورش على الرؤى والاستراتيجيات المستقبلية التي تسهم في تطوير القطاع البيطري، وكذا أهمية تفعيل مفهوم الصحة الموحدة (ONE-Health) لضمان تكامل الجهود بين مختلف التخصصات الطبية المختلفة.

تعاون مؤثر مع مؤسسات الدولة

يأتي هذا المؤتمر انطلاقاً من حرص القوات المسلحة على التعاون المثمر والبناء مع مختلف مؤسسات الدولة لدعم منظومة الرعاية البيطرية بشكل شامل. تسعى القوات المسلحة إلى رفع كفاءة الأطباء المتخصصين وفقا لأرقى المعايير الدولية، بما يسهم في خدمة القطاع البيطرى داخل الدولة ويعزز من مكانتها الصحية والغذائية.

شمل المؤتمر عرضاً لتجارب ناجحة في مجال مكافحة الأمراض الحيوانية المنشأ، حيث تم استعراض أحدث البروتوكولات التشخيصية والعلاجية التي تم اعتمادها عالمياً. أكد المشاركون على أن مفهوم الصحة الموحدة ليس مجرد شعار، بل هو منهجية عمل متكاملة تربط بين صحة الإنسان، والحيوان، والبيئة، وهو ما يتطلب تعاوناً مستمراً بين كافة الجهات المعنية.

واختتم المؤتمر بالإشارة إلى أن هذه المبادرات العلمية تشكل خطوة هامة نحو بناء مستقبل صحي أكثر أماناً واستدامة للثروة الحيوانية في مصر. تم التأكيد على استمرار العمل على تنفيذ التوصيات التي خرج بها المؤتمر، والعمل على تحويل الأفكار النظرية المطروحة إلى خطط عمل ميدانية فعالة.