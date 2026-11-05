القوات المصرية تبدأ المرحلة الرابعة لمكافحة التنقيب غير المشروع عن الذهب

القوات المسلحة المصرية تعلن بدء المرحلة الرابعة من الحملة المكبرة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب في الصحراء الشرقية، مع ضبط آلاف المخيمات ومئات الأشخاص.

أعلن المتحدث العسكري المصري عقيد أركان حرب أحمد عثمان علي عن بدء المرحلة الرابعة من الحملة المكبرة التي تشنها القوات المسلحة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في الصحراء الشرقية ، على أن تبدأ التنفيذ اعتباراً من السبت المقبل.

جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي رسمي نظمته وزارة الدفاع، حيث سلط المتحدث الضوء على النتائج الملموسة للحملة التي انطلقت في مراحلها السابقة، مشيراً إلى أن القوات المسلحة جاهزة لبذل الغالي والنفيس للدفاع عن الأمن القومي المصري وحماية الموارد الطبيعية.

Also read ضبط 151 مصريا و540 أجنبيا في حملة مواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب بالصحراء الشرقية

تفاصيل النتائج الأولية للحملة

كشف المتحدث العسكري عن حصيلة عمليات الضبط خلال المرحلة الأولى من الحملة، والتي شملت مصادرة 4488 خيمة وعشة كانت تستخدم كمخيمات مؤقتة للتعدين غير القانوني، مما يعكس الانتشار الواسع لهذه الأنشطة في المناطق الحدودية والنائية.

وأوضح أحمد عثمان علي أن قوات الأمن تمكنت من ضبط 151 مواطناً مصرياً و540 أجنبياً مشاركين في عمليات التنقيب غير المشروع، مشدداً على أن هذه الأرقام تمثل مجرد بداية لحسابات شاملة ستكشف عن مدى تواطؤ شبكات دولية في استغلال الثروة المعدنية للبلاد.

Advertisement

الارتباط بالجريمة المنظمة

ربط المتحدث العسكري بين التنقيب غير المشروع عن الذهب وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية، موضحاً أن هذه الأنشطة الثلاث تشكل منظومة إجرامية واحدة تهدد استقرار الدولة وتستهلك الموارد الوطنية لصالح جماعات متمرعة على حساب الشعب.

وكانت القوات المسلحة قد أطلقت ست حلقات توعوية تهدف إلى تغيير سلوك المجتمعات المحلية وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، وذلك في إطار استراتيجية شاملة للقضاء على هذه الظاهرة التي تفتك بالمعدن الثمين وتلوث البيئة.

التنسيق مع السودان

أكد عقيد أركان حرب أحمد عثمان علي استمرار التنسيق الوثيق مع الجانب السوداني فيما يتعلق بتأمين الحدود المشتركة، خاصة وأن عمليات التنقيب غير المشروع تمتد عبر المناطق الحدودية بين البلدين، مما يستدعي تعاوناً أمنيًا وعسكريًا وثيقًا.

ولفت المتحدث العسكري إلى أن القوات المسلحة على أتم الاستعداد لتكثيف العمليات في المناطق المستهدفة، خاصة مع اقتراب بدء المرحلة الرابعة التي ستتبعها إجراءات قانونية صارمة بحق جميع المتورطين في هذا النشاط المخالف للقانون.

Advertisement

آليات المواجهة القادمة

ستتركز المرحلة الرابعة من الحملة على تعزيز الوجود الأمني في المناطق النائية، واستخدام تقنيات متطورة لرصد الحركات المشبوهة، فضلاً عن تكثيف المراقبة على الطرق المؤدية إلى مناطق التعدين غير المشروع.

كما ستعمل القوات المسلحة على تأهيل المناطق التي تم تحريرها من المتعدين غير المشروعين، وإعادة تأهيلها بيئياً واجتماعياً، لضمان عدم عودتهم مرة أخرى والاستفادة من الموارد المعدنية بشكل قانوني ومنظم يحفظ حقوق الأجيال القادمة.