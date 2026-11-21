القائد العام للقوات المسلحة العراقية علي الزيدي يأمر بتبديل القوات في جرف الصخر لتعزيز سيطرة الدولة على النفط. الناطق العسكري يؤكد سيادية القرار ومحاسبة المتورطين في إهدار المال العام ضمن خطة موحدة.

أكد الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، الرائد صباح النعمان ، أن دخول القوات الأمنية إلى منطقة جرف الصخر يشكل قراراً سيادياً حاسماً يهدف إلى إعادة فرض السيطرة الكاملة للدولة على جميع أراضيها الوطنية. جاء هذا التأكيد في سياق العمليات الأمنية الجارية التي تستهدف محاسبة جميع المتورطين بشكل مباشر في عمليات تهريب النفط ، والتي تساهم في إهدار المال العام وانهيار الاقتصاد.

رؤية الزيدي لتبديل القوات الأمنية

صرح النقيب صباح النعمان في تصريحات حصرية لقناة سكاي نيوز أن القرارات الأمنية تظل دائماً ضمن السيادة الوطنية ولا تقبل بالتدخل الخارجي، معبراً عن ترحيب العراق بدعم الأصدقاء الدوليين مع التأكيد على استقلالية القرار المحلي. أوضح أن رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، كان يمتلك رؤية واضحة ومستفيضة بأن الوقت قد حان حتماً لاستبدال القوات المتواجدة سابقاً في موقع جرف الصخر بوحدات أخرى أكثر التزاماً.

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تم تنفيذ عملية تبديل القطاعات الأمنية وفقاً لخطة مدروسة ومنظمة بدقة من قبل جميع الأطراف المعنية، حيث تشير المؤشرات إلى أن العمليات الأمنية تسير الآن بانسيابية عالية وخالية من العوائق التي قد تعترض تحقيق الأهداف المرجوة. وشدد المتحدث العسكري على أن جميع الأطراف تعمل بحماس لإبراز حسها الوطني الراسخ، وإثبات أن القوات الأمنية العراقية هي كتلة موحدة ومتآحية تأتمر بأمر واحد وتحت قيادة واحدة موحدة وهي قيادة القائد العام للقوات المسلحة.

لجنة متخصصة لمحاسبة المهربين

في إشارة إلى الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالقطاع النفطي، صرح الرائد صباح النعمان أن هناك لجنة متخصصة قد قامت بزيارة ميدانية شاملة لمنطقة جرف الصخر لتحديد مواطن الخلل بدقة، والكشف عن جميع الأشخاص المسؤولين بشكل مباشر عن إهدار المال العام. أكدت التصريحات أن هذه اللجان ستقوم بمحاسبة كل من ثبت تورطه في هذه الجرائم، مشدداً على أن العمليات الأمنية تسير وفقاً للخطط الاستراتيجية الموضوعة بعناية.

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أضاف الناطق العسكري أن هناك فقط من أساء إلى الأمن والاستقرار الوطني سيتم محاسبته قانونياً وعقابياً، في حين أن العمليات الأمنية تسير بخطى ثابتة ومنظمة تحت إشراف مباشر. وأكدت المصادر الأمنية أن أي مساهم في هذه المخالفات سيواجه العواقب الوخيمة، بينما تسير العمليات وفقاً للمخطط العسكري المدروس الذي يهدف إلى حماية الثروة الوطنية.

الجرف الصخر نقطة تحول لسلطة الدولة

كان رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، قد أكد أمس الجمعة أن منطقة جرف الصخر تمثل انطلاقة حقيقية وفعلية لفرض سلطة الدولة على كامل ترابها، ووضع حد للعمليات غير القانونية. وأشار الزيدي بوضوح إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب من جميع الجهات المعنية ضبط النفس الشديد والحكمة البالغة في التعامل مع كافة المستجدات الأمنية والسياسية المطروحة على الساحة.

شدد رئيس الوزراء على أن جميع التشكيلات والقوات المتواجدة حالياً في منطقة جرف الصخر هم أبناء العراق الأعزاء، وأن استراتيجية التعامل معهم تقوم على مبدأ الاحتواء الشامل وليس الإقصاء أو التهميش. تأتي هذه الخطوة تمهيداً لانخراط جميع العناصر في القوات المسلحة العراقية تحت راية واحدة موحدة، وقيادة عسكرية موحدة، وقانون واحد ينظم جميع الأعمال ويوحد الجهود الوطنية.

توحيد القوات تحت راية واحدة

تهدف هذه العمليات إلى تحقيق التكامل الكامل بين مختلف الفصائل والقوات في إطار واحد موحد يخدم المصالح العليا للوطن، ويمنع أي انفصال أو تشرذم قد يعيق أداء الدور الوطني المنوط بها. يؤكد هذا التوجه على أهمية وجود هيكلية أمنية واحدة تقود العمليات وتضمن تنفيذ القوانين بشكل عادل وشفاف أمام الجميع دون استثناء.

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تستمر الخطط العسكرية والأمنية في السير وفق التسلسل الهرمي المحدد مسبقاً، مع التركيز على إعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطن، وضمان أن تكون الموارد الوطنية في أمان تام من أي تهريب أو سرقة. تؤكد هذه الخطوات أن الحكومة العراقية مصممة على استعادة كامل السيطرة على مواردها، وتحقيق الاستقرار المستدام في المناطق التي كانت تعاني من فوضى سابقة.