القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية تنفي تقارير عن سحب خبراء عسكريين مصريين من بنغازي وتؤكد ثبات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين المصري والليبي.

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بيانًا رسميًا صارمًا تنفي فيه بشكل قاطع جميع التقارير الإعلامية ورويات منصات التواصل الاجتماعي التي أشارت إلى وجود خلافات دبلوماسية أو أمنية بين ليبيا ومصر. جاء هذا الرد المباشر على ما تردد حول سحب الخبراء العسكريين المصريين من مدينة بنغازي ، مؤكدة أن تلك الشائعات لا أساس لها من الصحة وتضرب بعرض الحائط واقع التعاون الاستراتيجي الراسخ بين البلدين.

نفي انسحاب الخبراء العسكريين من بنغازي

أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية صراحةً استمرار وجود وتواجد الخبراء العسكريين المصريين داخل بنغازي دون أي تغيير في هذا التواجد، رافضة بذلك الادعاءات التي ذهبت إلى حد التلميح إلى توتر العلاقات أو إنهاء التعاون المشترك في المجال الأمني. وصفت البيان الرسمي بأن التنسيق الحالي مع الأشقاء في مصر يسير بصورة طبيعية تمامًا، مما يعكس بوضوح متانة الروابط القائمة ومستوى الثقة المتبادل بين الجانبين المصري والليبي في مختلف الملفات الأمنية والعسكرية.

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طبيعة الشراكة الاستراتيجية مع القاهرة

شددت المؤسسة العسكرية الليبية في تصريحاتها الرسمية على أن العلاقات مع مصر لا تقتصر على تعاون عابر، بل تمثل شراكة راسخة وممتدة تعتمد على روابط تاريخية متينة ومصالح مشتركة جوهرية تهدد استقرار المنطقة. وأوضحت أن هذا العمق الاستراتيجي يجمع البلدين عبر عقود من التاريخ المشترك، مما يجعل أي محاولة لتشويه صورة هذا التعاون أو التقليل من شأنه أمرًا غير مقبول ولا يعكس الحقيقة الواقعية للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

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قضايا اقتصادية وجنائية متنوعة

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