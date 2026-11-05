القوات المصرية تطلق حملة واسعة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب

القوات المسلحة المصرية تعلن تنفيذ ضربات استباقية لضبط التنقيب غير المشروع عن الذهب في الصحراء الشرقية وحماية الثروات الطبيعية من التلوث والاستنزاف.

أعلن العقيد أركان حرب أحمد عتمان علي ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، عن تنفيذ عمليات عسكرية مكبرة تهدف إلى القضاء على ظاهرة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب داخل الحدود الوطنية، مؤكدة التزام الدولة بتوفير الحماية الأمنية للثروات الطبيعية وحفاظا على حقوق الأجيال القادمة.

تفاصيل الحملة والعمليات العسكرية

صرح المتحدث العسكري بأن جميع العمليات العسكرية الرامية إلى مواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب تتم بشكل كامل داخل الأراضي المصرية، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لفرض السيطرة الأمنية الشاملة وحماية الثروات الطبيعية من الاستنزاف العشوائي وغير القانوني.

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وأوضح العقيد أحمد عتمان علي أن ظاهرة التنقيب غير المشروع عن الذهب تمثل خطرا بيئيا واقتصاديا كبيرا، إذ تؤثر سلبا على الثروة الحيوانية والزراعية وتسبب تلوثا خطيرا للتربة والمياه الجوفية، مما يشكل تهديدا مباشرا للبيئة وصحة المواطنين ومقدرات الدولة الاقتصادية.

وأشار المتحدث العسكري إلى أن القوات المسلحة نفذت عددًا من الضربات الاستباقية والدقيقة لقطع خطوط إمداد الأسلحة والذخائر التي كانت تصل إلى العناصر الإجرامية عبر الحدود، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي بالتنسيق الكامل مع الوزارات المعنية لوضع اليد على العناصر الإجرامية وتضييق الخناق عليها.

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أهداف التنسيق الوطني والمواثيق الدولية

أضاف المتحدث العسكري أن الهدف الاستراتيجي من الحملة المكبرة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب هو توحيد جهود جميع الوزارات والأجهزة المعنية في الدولة لمواجهة هذه الظاهرة المدمرة، مشددًا على أن المواجهة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة لحماية الدولة وأمن أراضيها.

وتستند هذه الإجراءات إلى رؤية واضحة للحفاظ على ثروات الشعب المصري وحقوق الأجيال المقبلة، مؤكدة التزام القوات المسلحة المصرية التام بمواثيق القانون الدولي وأخلاقيات العمل العسكري أثناء تنفيذ العمليات الرامية إلى حماية الثروات الوطنية من الاعتداءات الإجرامية.

الآثار المترتبة والمستقبل المتوقع

عُقد هذا المؤتمر الصحفي خلال الحديث عن نتائج المرحلة الأولى من الحملة المكبرة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في منطقة الصحراء الشرقية، حيث أكد المتحدث العسكري ضرورة التحذير من الانخراط في الأنشطة الإجرامية التي تهدد الأمن القومي والاستقرار البيئي.

كما أشار المتحدث العسكري إلى وجود تنسيق وثيق مع القوات المسلحة المصرية مع الجانب السوداني فيما يتعلق بتأمين الحدود المشتركة، لمنع تسريب الأسلحة والذخائر التي تستخدم في عمليات التنقيب غير المشروعة، مما يعزز من التعاون الأمني الإقليمي لمواجهة هذه التهديدات العابرة للحدود.