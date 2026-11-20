الكاتب الصحفي أكرم القصاص يحذر من التطور المتسارع في الذكاء الاصطناعي وإمكانية خروجه عن السيطرة، مؤكدًا على ضرورة وضع ضوابط تنظيمية.

حذر الكاتب الصحفي أكرم القصاص من المخاطر الجسيمة الناتجة عن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي ، خاصة في ظل الانخراط المتزايد للدول الكبرى في سباق تكنولوجي جديد يشبه إلى حد كبير سباق التسلح التقليدي. وأكد القصاص أن التحدي الأكثر إلحاحًا الذي تواجهه البشرية اليوم ليس الابتكار التقني بحد ذاته، بل مدى قدرة الحكومات والمؤسسات الدولية على فرض سيطرة فعالة على هذه التقنيات المتطورة ومنع تجاوزها للحدود الآمنة.

مخاطر السيطرة الذاتية وتطور الأسلحة

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج صباح البلد الذي تبثه قناة صدى البلد، أوضح أكرم القصاص أن وتيرة التطور في مجال الذكاء الاصطناعي تتسم بالسرعة الهائلة، مما يولد قلقًا حقيقيًا بشأن إمكانية تطوير هذه الأنظمة لقدراتها الذاتية بشكل يصعب على البشر التحكم فيه في المستقبل القريب. وأشار المتحدث إلى وجود مخاوف جدية من توظيف هذه التقنيات المتقدمة في الحروب والصراعات العسكرية، وصولًا إلى احتمال استخدامها في أنظمة التحكم بالأسلحة النووية، وهو ما قد يغير موازين القوى ويهدد الأمن العالمي بأسره.

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الفرص الاقتصادية والعلمية الكبيرة

رغم هذه التحذيرات المشددة، لفت أكرم القصاص النظر إلى أن التطور التكنولوجي لا يحمل في طياته التهديد فحسب، بل يوفر أيضًا فرصًا غير مسبوقة لتحسين جودة حياة البشر في شتى المجالات. وأوضح أن هذا التقدم يمكن أن يساهم بشكل كبير في تطوير قطاعات حيوية مثل الإعلام، والدراما، والعلوم، والتعليم، مما يفتح آفاقًا جديدة للإبداع وكفاءة العمل.

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تحديات التنظيم والسيطرة العالمية

شدد القصاص على أن الخلافات السياسية الدولية والاتفاقيات القائمة لا تضمن بالضرورة السيطرة الكاملة على مسار التطور التكنولوجي، خاصة مع تزايد دور الشركات الخاصة والأطفاع المتعددة في هذا السباق التنافسي. وأكد أن القضية الأساسية لا تدور حول رفض تقنية الذكاء الاصطناعي أو عرقلة تقدمها، بل تكمن في كيفية تنظيم استخدامه بشكل دقيق ووضع ضوابط صارمة تضمن الاستفادة القصوى من إمكاناته.

تعزيز التعاون مع معهد هادسون

في سياق موازٍ لجهود تعزيز العلاقات الدولية، التقى وزير الخارجية بوفد ضم ممثلي معهد هادسون الأمريكي وعددًا من الخبراء وكبار الباحثين. وقد ركز اللقاء على بحث سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم مبادرات التنمية في أفريقيا، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بالقضايا التنموية كجزء من الاستراتيجية الخارجية.