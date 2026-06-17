القيادة الإماراتية والمصرية تتعهد بتعزيز التعاون الإقليمي خلال قمة مجموعة السبع

الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقيا في إيفيان لتقوية العلاقات الأخوية ومناقشة قضايا الشرق الأوسط، بما في ذلك وقف الحرب مع إيران وإعادة فتح مضيق هرمز، وإعادة فتح خدمات التأمين الاجتماعي

في ظل التطورات الجيوسياسية المتسارعة والتحولات الإقليمية التي تشهدها الساحة العربية، شهدت العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر خطوة مهمة تعزز من أواصر الأخوة والتعاون المتبادل بين البلدين.

جاء هذا في إطار مشاركة الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة السبع التي عقدت بمدينة إيفيان الفرنسية، حيث تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أبرز ما تطرق إليه الطرفان هو التطورات المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، فضلاً عن مناقشة سبل تعزيز التعاون في مواجهة التحديات العالمية المشتركة.

وقد أشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم مصر، إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار التشاور المستمر والوثيق بين قيادتي البلدين الشقيقين، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الإماراتية تتمتع بطابع استراتيجي راسخ عبر السنوات، وأن الدعم المتبادل للسلطة السعودية في مواجهة التحديات الإقليمية يعكس عمق الروابط الثنائية. وأعرب الرئيس السيسي عن امتنانه للضيافة الكريمة التي قدمها الشيخ محمد بن زايد خلال زيارته الأخيرة لمصر، مؤكدًا أن الأمن والاستقرار في دول الخليج يشكلان جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن مصر ستستمر في تقديم الدعم الكامل للإمارات ودول الخليج في كل ما يخدم مصالحها المشتركة.

من جانبه، عبر الشيخ محمد بن زايد عن تقديره الكبير للروح الأخوية التي تجمع الشعبين، مؤكداً أن التشاور المستمر بين القادة يضمن مواكبة المستجدات الإقليمية وتنسيق الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة. وجددت الطرفان الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرًا بشأن وقف الحرب مع إيران وإعادة فتح مضيق هرمز، معتبرين ذلك خطوة مهمة نحو تخفيف التوترات في المنطقة وتعزيز الأمن البحري.

كما بحثا سوية عددًا من القضايا الإقليمية الحساسة، بما في ذلك الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء النزاعات في اليمن وسوريا، وتعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار بين الدول العربية. أعرب الرئيس السيسي عن رؤيته المصرية في دعم الحلول السلمية الشاملة التي تستند إلى مبادئ الشرعية الدولية والاحترام المتبادل، مؤكدًا أن مسار التنمية يجب أن يكون محور التركيز بدلاً من إهدار الموارد في صراعات لا طائل منها.

وأشار إلى أن تنسيق المواقف العربية يصبح أمرًا ضروريًا لتأمين مصالح الدول العربية في المستقبل القريب، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي لتفعيل آليات التنمية المستدامة. في ختام اللقاء، عبّر الجانبان عن أملهما المشترك في أن تكون هذه القمة نقطة انطلاق لتعزيز العلاقات العربية على جميع الأصعدة، والعمل سوية على بناء مستقبل آمن ومزدهر للمنطقة ككل.

وفي سياق متصل، أبدى رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية اعتذاره للنواب وأصحاب المعاشات عن الانقطاع الذي تسبب به عطل في النظام التقني، مؤكدًا استعادة جميع الخدمات في أقرب وقت ممكن وبشكل طبيعي، مما يعكس التزام الدولة بضمان استقرار الخدمات العامة وحماية الحقوق المالية للمواطنين. النص يعكس تفاصيل اللقاء والاتفاقات الثنائية بين الإمارات ومصر، ويبرز أهمية التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات الراهنة وتفعيل دور القمة العربية في تحقيق الأمن والاستقرار





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