القيادة المركزية الأمريكية تستهدف سفينة تجارية في خليج عمان

القيادة المركزية الأمريكية تعلن استهداف سفينة تجارية بذخائر دقيقة في خليج عمان بعد خرقها الحصار البحري على إيران، مؤكدة القتل والإغراق.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية ، في بيان رسمي، عن استهداف سفينة تجارية واحدة باستخدام ذخائر دقيقة الصنع خلال عمليات نفذتها قواتها البحرية. جاء هذا الإجراء عقب تجاهل طاقم السفينة لتحذيرات متعددة ومتكررة صادرة من القوات الأمريكية فيما يتعلق بخرق الحصار البحري المفروض على جمهورية إيران الإسلامية.

تفاصيل العملية في المياه العمانية

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في إفادتها إن السفينة المستهدفة قد أوقفت بشكل فعلي في مياه خليج عمان خلال اليوم المحدد. وأشارت المصادر العسكرية الأمريكية إلى أن الطاقم كان يحاول إبعاد السفينة عن موقعها الحالي ومغادرة المياه الإقليمية لمنطقة الخليج بعد انتهاء رحلتها.

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وكانت السفينة قد قامت بزيارة إلى أحد الموانئ الإيرانية قبل أن يحاول طاقمها الانسحاب من المنطقة. وقد اعتمدت القوة العاملة على استخدام أسلحة دقيقة لتجنب الأضرار الجانبية غير المرغوب فيها، مع الحفاظ على معايير الدقة العالية في العمليات العسكرية البحرية.

مخاطر الألغام وتطهير الممرات

في سياق متصل بالتهديدات البحرية في المنطقة، ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنها تقوم بعملية شاملة لتطهير الممرات الملاحة الرئيسية في مضيق هرمز من الألغام العائمة التي تمزق قوارب الشحن.

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وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان سلامة الملاحة البحرية وتسهيل حركة التجارة العالمية من خلال إزالة المخاطر التي تهدد سلامة السفن التجارية والعسكرية المارة عبر هذه الممرات الاستراتيجية الحيوية.

سياق التصعيد والنتائج

وتأتي هذه التطورات في ظل تقارير تشير إلى مقتل أكثر من 20 مدنياً في هجمات بحرية إيرانية سابقة، مما يرفع من حدة التوترات في المنطقة. وتعمل الولايات المتحدة على ترسيخ حضورها العسكري لضمان استقرار المنطقة ومواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.

وتؤكد هذه الخطوة الأمريكية على صرامة الموقف من خرق الحصار المفروض، مما يفتح باباً لسيناريوهات تصعيد محتملة في الخليج العربي.