القيادة المركزية الأمريكية تبدأ عمليات تهيئة لإزالة الألغام من مضيق هرمز

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن بدء عمليات تهيئة الظروف لإزالة الألغام من مضيق هرمز، بهدف تعزيز الأمن البحري وضمان حرية الملاحة في هذا الممر المائي الحيوي، وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم عن بدء تهيئة الظروف اللازمة لتنفيذ عمليات إزالة الألغام من مضيق هرمز ، في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام بتأمين هذا الممر المائي الحيوي الذي يعتبر أحد أهم الشرايين الاقتصادية في العالم. جاء هذا الإعلان في ظل تزايد التوتر في المنطقة والتقارير التي تشير إلى احتمال قيام جهات معينة بزرع ألغام، مما يهدد حركة السفن التجارية وناقلات النفط.

وقد ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل أن هذه الخطوة تأتي في سياق تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، بهدف الحفاظ على حرية الملاحة البحرية وضمان استقرار حركة التجارة العالمية. ويُعَدُّ مضيق هرمز ممرًا استراتيجيًا يمرُّ عبره جزء كبير من النفط العالمي، ما يجعله هدفًا محتملًا لأيِّ أعمال عدائية أو محاولات لعرقلة حركة الملاحة. كما أكدت القيادة أن مدمرتين تابعتين للبحرية الأمريكية، ومزودتين بصواريخ موجهة، عبرتا المضيق خلال الساعات الماضية، في إطار هذا الانتشار العسكري. تهدف هذه العمليات إلى تعزيز الأمن البحري والتعاون مع الحلفاء الإقليميين لضمان سلامة السفن وتدفق التجارة بحرية. وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة توترات جيوسياسية متزايدة، مما يزيد من أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الممرات المائية الحيوية. ويشير الخبراء إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى ردع أي محاولات لزعزعة الأمن أو تعطيل حركة الملاحة، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم للحلفاء الإقليميين.\من جانبها، أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن مهمة المدمرتين تتركز على ضمان خلو المضيق من الألغام، معربة عن قلقها بشأن احتمال قيام الحرس الثوري الإيراني بزرع هذه الألغام. ويعتبر هذا القلق مبررًا نظرًا للتاريخ الطويل من التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة، بالإضافة إلى حقيقة أن إيران تمتلك قدرات عسكرية كبيرة، بما في ذلك القدرة على نشر الألغام البحرية. وفي هذا السياق، تهدف الولايات المتحدة إلى إظهار التزامها بحماية المصالح الأمريكية وحلفائها في المنطقة، بالإضافة إلى الحفاظ على حرية الملاحة في المياه الدولية. وقد أشارت القيادة إلى أنها ستعمل عن كثب مع حلفائها الإقليميين والدوليين لتنسيق جهود إزالة الألغام وتعزيز الأمن البحري. ومن المتوقع أن تستمر هذه العمليات لفترة طويلة، وستشمل مسحًا شاملاً للمنطقة المحيطة بمضيق هرمز للكشف عن أي ألغام موجودة وإزالتها بأمان. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع للولايات المتحدة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط وتعزيز المصالح الأمريكية في المنطقة. كما تهدف إلى إرسال رسالة واضحة إلى جميع الأطراف المعنية بأن الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي محاولات لتهديد أمن الملاحة أو تعطيل التجارة العالمية.\بالإضافة إلى ذلك، تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الثقة بين الدول الحليفة والشركاء في المنطقة، وتعزيز التعاون الأمني في مجال مكافحة التهديدات البحرية. ومن المتوقع أن تشمل العمليات استخدام أحدث التقنيات والأساليب في مجال إزالة الألغام، بما في ذلك استخدام الروبوتات والطائرات بدون طيار. وتعتبر هذه التقنيات ضرورية لضمان سلامة القوات المشاركة في العمليات وتقليل المخاطر المحتملة. علاوة على ذلك، من المهم الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق أوسع من الجهود الدولية المبذولة للحفاظ على الأمن البحري في العالم. فقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة في الهجمات على السفن التجارية والناقلات النفطية، مما دفع العديد من الدول إلى اتخاذ تدابير إضافية لحماية مصالحها في المياه الدولية. وتأمل الولايات المتحدة أن تسهم هذه العمليات في تعزيز الأمن البحري في المنطقة وتشجيع الاستثمار والتجارة، مما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية. ويؤكد الخبراء على أهمية التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة التهديدات البحرية، مشيرين إلى أن هذا التعاون ضروري لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة





