الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يعلن عن القائمة النهائية لجوائز 2026 مع غياب المنتخب المصري والكاميرون عن فئة المنتخبات، وتأكيد استحقاقات الأندية.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم رسمياً عن القائمة النهائية للمرشحين ل جائزة أفضل منتخب أفريقي لعام 2026، مما يعني رسمياً خسارة منتخب مصر وفرصة المنافسة على اللقب القاري رغم وصوله للمرحلة النهائية من الترشيحات الأولية.

القائمة النهائية لفرع المنتخبات في أفريقيا

يحتضن هذا الفرع من المنافسات ثلاثة منتخبات هي الكاميرون ونيجيريا والصندوق المركزي، وهي الدول التي حسمت الاتحاد الأفريقي مسارها النهائي لصالحها بناءً على الأداء الكروي المميز خلال العام الماضي.

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وقد خرج منتخب مصر من السباق النهائي للجائزة رغم كونه أحد أبرز المرشحين الأوائل، مما يترك الباب مفتوحاً لبقية الدول الثلاث للتنافس على اللقب الذي سيُمنح خلال حفل توزيع الجوائز المقرر إقامته في الشهر القادم.

استحقاقات الأندية والفرق الرياضية

أما بالنسبة لفئة الأندية، فقد أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن القائمة المختصرة النهائية التي تضم ثلاثة أندية فقط هي الأهلي المصري، الترجي التونسي، والوداد البيضاوي المغربي، لتكون هذه الأندية الثلاثة هي الوحيدة المتبقية للترشح للقب أفضل نادٍ في القارة.

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وشهدت هذه الخطوة تقليصاً كبيراً للدوائر المتنافسة بعد أن كانت القائمة الأولية تضم عدداً كبيراً من الأندية البارزة، مما يعني أن المنافسة على الجائزة الجماعية الأهم في أفريقيا قد تركزت بشكل كبير حول هذه الأندية الثلاثة.

جدول الزمان والمكان لحفل التتويج

تقرر عقد حفل توزيع جوائز الأفضل في القارة السمراء لعام 2026 في مدينة لاجوس النيجيرية، وتحديداً في مركز البروفيسور وولي سوينكا للثقافة والفنون المعروف باسم المسرح الوطني، وذلك في الموعد المحدد ليعلن عن الفائزين.

ويأتي اختيار هذه المدينة لاستضافة الحفل تأكيداً على الدور الأفريقي المتنامي في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، حيث سيشهد الحدث الإعلان الرسمي عن أسماء الفائزين في جميع الفئات التي تم تصنيفها خلال العام.

غياب اللاعبين المصريين عن القوائم النهائية

من الجدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن أيضاً عن القوائم النهائية لأفضل اللاعبين في مختلف الفئات، حيث شهدت فئة حراس المرمى غياباً ملفتاً للاعبين المصريين الذين كانوا ضمن الترشيحات الأولية.

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وقد حسم الاتحاد مساره النهائي في فئة الحراس لثلاثة لاعبين فقط، مما يعني خسارة الحراس المصريين مثل مصطفى شوبير والمهدي سليمان فرصة الفوز بهذه الجائزة الفردية المرموقة بعد عدم بقائهم في القائمة النهائية.