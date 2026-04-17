الكشف عن تفاصيل جريمة خطف رضيعة الحسين.. استمرار تدفق المساعدات لغزة

كشفت صاحبة فيديو الاستغاثة تفاصيل خطف رضيعة الحسين، مستخدمة حيلة اليانسون، بينما تتواصل جهود الأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى غزة رغم التحديات.

في تطور لافت، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمة في واقعة خطف رضيعة الحسين، منهية بذلك لغز اختفاء الرضيعة بعد ساعات قليلة من وقوع الحادث. كشفت سيدة، تبين أنها صاحبة فيديو ال استغاثة الشهير، عن تفاصيل دقيقة حول الحيلة التي لجأت إليها الخاطفة لتنفيذ جريمتها. وبحسب أقوال السيدة، فإن الخاطفة طلبت منها شراء اليانسون ، وهو ما بدا في البداية طلباً عادياً، إلا أن هذا الطلب كان جزءاً من خطة محكمة لخلق فرصة مناسبة لارتكاب الجريمة. استغلت المتهمة انشغال الأم بلحظات، وتمكنت من اختطاف الرضيعة.

هذه الحيلة البسيطة، التي اعتمدت على عنصر المفاجأة والروتين اليومي، نجحت في البداية، لكن سرعة استجابة الأجهزة الأمنية وتتبعها للمعلومات، بما في ذلك مقطع الفيديو الذي وثق لحظة الاستغاثة، قادت إلى كشف الجريمة والقبض على المتهمة. على جبهة أخرى، تتواصل الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. أكدت الأمم المتحدة استمرار تدفق المساعدات إلى القطاع رغم القيود والمخاطر المتزايدة. وتشمل المساعدات مواد غذائية، وأدوية، ومستلزمات طبية، وخياماً، وغيرها من الضروريات التي تشتد الحاجة إليها في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع. تواجه عملية إيصال المساعدات تحديات جمة، من بينها القيود المفروضة على المعابر، والظروف الأمنية غير المستقرة، وصعوبة الوصول إلى المناطق الأكثر تضرراً. إلا أن المنظمات الأممية وفريق الاستجابة الإنسانية يعملون بلا كلل لتجاوز هذه العقبات وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. من جانب آخر، تطرق الدكتور سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، إلى الوضع المالي للحزب، مؤكداً أنه يعتمد بشكل أساسي على الوديعة التي تركها مؤسس الحزب خالد محيي الدين وفريق العمل المؤسس. أوضح عبد العال أن هذه الوديعة، التي كانت تقدر بحوالي 5 ملايين جنيه في وقتها، نمت لتصل حالياً إلى ما يقارب 7 ملايين جنيه، وهي الأموال التي تستخدم لتغطية نفقات إيجارات المقرات. وصف عبد العال حزب التجمع بأنه "حزب فقير"، وغير قادر على جذب الأثرياء الذين يفضلون الانتماء إلى أحزاب أخرى. وأشار إلى أن إيرادات الحزب من الإعلانات لا تكفي حتى لتغطية تكاليف إصدار جريدة الحزب الشهرية. وشدد على أن الحزب يمثل جزءاً أصيلاً من الدولة المصرية، وليس مجرد كيان تابع للحكومة، وبالتالي فإن مطالبته بدعم الدولة لا تتعارض مع ممارسة المعارضة، لأن هذه الأموال هي "أموال الشعب" وليست ملكاً للحكومة. طالب عبد العال بأن تحصل الصحيفة الحزبية على حصة من الإعلانات أسوة بالصحف القومية التي تحظى بدعم، مع التأكيد على أن الحزب لا يطلب نفس الحجم من الدعم. ولفت إلى أن الدعم الحكومي للأحزاب قد توقف. وأشار إلى أن الحزب يمتلك حالياً نواباً منتخبين، من بينهم النائب أحمد بلال البرلسي، الذي فاز في الانتخابات الفردية بمدينة المحلة بدعم من العمال والفلاحين ورجال الصناعة، مما يعكس قاعدة دعم شعبية للحزب





