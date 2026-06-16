الكشف عن جهاز عموتة الفني المساعد في الأهلي وإشادته بنجوم الفريق

كشف الإعلامي أمير هشام عن أسماء الرباعي المساعد للحسين عموتة في=device الفني للأهلي، وكشف عن إعجاب المدرب الجديد بخماسي الفريق بعد مشاهدة مباراة مصر وبلجيكا.

الإعلامي أمير هشام كشف عبر حسابه على فيسبوك عن تشكيل الرباعي المساعد للحسين عموتة، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، ضمن جهازه الفني، حيث سيشمل مساعدا مدربا مغربيا، مدرب حراس هولنديا worked previously with الكمار الهولندي، محلل أداء مغربيا يتواجد حاليا مع منتخب الأردن في كأس العالم تحت قيادة جمال السلامي، ومدرب أحمال برازيلي.

كما أكد أن عموتة قد شاهد مباراة منتخب مصر أمام بلجيكا وتحدث مع سيد عبد الحفيظ عبر تطبيق زووم، وأشاد بأداء خمسة من لاعبي الأهلي stars: إمام عاشور، وشوبير، وهاني، وياسر إبراهيم، ومروان عطية. وقد استفسر عموتة عن تفاصيل فترة الإعداد والمعسكر الأوروبي ومصير اللاعبين الأجانب، ومن المتوقع حسم موعد بدء المعسكر ضمن الأيام القليلة المقبلة بعد وصوله إلى القاهرة.

ويذكر أن عموتة يعتبر من أبرز المدربين في العالم العربي خلال السنوات الأخيرة، حيث حقق نجاحات عديدة وبطولات مع الأندية والمنتخبات التي دربها، مما جعله مرشحا قويا لتولي قيادة الفريق الأول بالنادي الأهلي. من ناحية أخرى، أكدت إدارة الأهلي أن الهيكلة الجديدة لقطاع الكرة تأتي ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية وتوفير جميع إمكانيات النجاح للفريق، بما ی oko ضمان استمرار النادي في المنافسة على كل البطولات وتحقيق طموحات جماهيره العريضة





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