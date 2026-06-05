الكونغو تبلغ عن 71 إصابة جديدة بالإيبولا في 24 ساعة وتحذر من انتشار سريع

تسارع انتشار فيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث سجلت 71 حالة إصابة جديدة في يوم واحد، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 452 حالة منذ بداية التفشي في منتصف مايو، مع 82 حالة وفاة. يتركز التفشي في إقليم إيتوري، منطقة نائية تعاني من ضعف البنية التحتية وانعدام الأمن، مما يعقد الجهود الرامية للاحتواء. أعلنت منظمة الصحة العالمية خطة طارئة مدتها ستة أشهر بتكلفة 518 مليون دولار، بالتعاون مع المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض، للمساعدة في احتواء الوباء في الكونغو وأوغندا وتمكين الدول المجاورة من الاستعداد. يُعتبر هذا التفشي السابع عشر في تاريخ الكونغو، وأكبر موجة مسجلة، مما يثير مخاوف من وصول الفيروس إلى دول أخرى.

أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية، الجمعة، تأكيد 71 حالة إصابة جديدة بفيروس إيبولا خلال 24 ساعة، وحذرت من انتشار سريع لهذا المرض القاتل بين السكان. ورفعت البيانات الجديدة، الواردة في تقرير يومي عن تطور الوضع نشرته وزارة ال صحة ، العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 452 حالة منذ الإعلان عن تفشي سلالة (بونديبوجيو) النادرة من ال إيبولا في 15 مايو أيار.

وبلغ عدد الوفيات المؤكدة 82، وفق وكالة رويترز. ولا تزال الحالات تتركز بشكل كبير في إقليم إيتوري شمال شرق الكونجو، وهي منطقة نائية من البلاد تعاني من ضعف البنية التحتية الصحية وانتشار انعدام الأمن. ويشكل العدد اليومي الإجمالي البالغ 71 حالة جديدة، 65 في إقليم إيتوري وست حالات في إقليم نورث كيفو، أكبر عدد مسجل في موجة التفشي الحالية وهي السابعة عشرة في تاريخ الكونجو. وتوجد также حالات إصابة مؤكدة في أوغندا.

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس عن خطة مدتها ستة أشهر تتكلف 518 مليون دولار لمكافحة فيروس إيبولا، ودعا إلى جمع أموال وإلى التزام سياسي لوقف انتشار المرض الذي يشكل حتى الآن رابع أكبر موجة تفش مسجلة. وذكرت منظمة الصحة العالمية أن الخطة المشتركة مع المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تهدف إلى مساعدة الكونجو وأوغندا على احتواء التفشي ومساعدة دول أخرى للاستعداد لظهور محتمل لحالات من خلال إجراءات تشمل تعزيز المراقبة والفحوص على الحدود.

ويأتي هذا التأكيد على تفاقم تفشي الإيبولا في الكونغو في وقت يزداد فيه القلق من احتمال انتشاره إلى دول مجاورة، خاصة مع تراجع الاستجابة الدولية أحياناً بسبب التركيز على أزمات صحية أخرى





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إيبولا الكونغو منظمة الصحة العالمية تفشي أوغندا صحة

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