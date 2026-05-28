الكويت تعترض هجمات صاروخية ومسيرة وتؤكد جاهزية قواتها لحماية الأجواء

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويت ي أن أصوات الانفجارات التي سمعت في مناطق متفرقة داخل الكويت نتجت عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي ل هجمات صاروخية و طائرات مسيرة معادية، في تطور يعكس تصاعد حدة التوترات الأمنية والعسكرية في منطقة الخليج خلال الساعات الماضية.

وأكد الجيش الكويتي في بيان رسمي نشر عبر قنواته الإعلامية أن الدفاعات الجوية تتعامل مع الأهداف المعادية بكفاءة عالية، داعياً المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو نشر معلومات غير مؤكدة حول طبيعة الهجمات أو حجمها. ووفقاً لوسائل إعلام عربية ودولية، شهدت الكويت مؤخراً حالة استنفار أمني متزايدة بالتزامن مع اشتداد المواجهة العسكرية في المنطقة، خاصة مع تزايد الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي تستهدف عدة دول خليجية.

وأشارت التقارير إلى أن الدفاعات الجوية الكويتية نجحت في عدة مناسبات في اعتراض صواريخ باليستية وطائرات مسيرة قبل وصولها إلى أهدافها، دون تسجيل إصابات بشرية أو أضرار مادية كبيرة. وكشفت رئاسة الأركان الكويتية في بيانات سابقة أن منظومة الدفاع الجوي رصدت خلال إحدى العمليات أربع صواريخ باليستية وأكثر من عشرين طائرة مسيرة دخلت المجال الجوي الكويتي، حيث تم تدمير معظمها بنجاح، بينما سقطت بعض الطائرات المسيرة خارج مناطق التهديد دون تأثير مباشر على المنشآت أو السكان.

يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه منطقة الخليج تصاعداً ملحوظاً في التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، مصحوبة بتهديدات متبادلة وتحركات عسكرية في الخليج ومضيق هرمز، مما دفع عدة دول خليجية إلى رفع حالة الجاهزية الأمنية والعسكرية تحسباً لأي هجمات محتملة أو تداعيات إقليمية أوسع. وقد شهدت دول خليجية أخرى عمليات اعتراض مماثلة لصواريخ وطائرات مسيرة خلال الأسابيع الماضية.

من جهتها، أكدت السلطات الكويتية جاهزية القوات المسلحة لحماية الأجواء والمنشآت الحيوية وتأمين البلاد ضد أي تهديدات، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع الأجهزة الأمنية والدفاعية في المنطقة لضمان الحفاظ على الاستقرار والأمن الوطني. يعكس تكرار هذه الهجمات مرحلة شديدة الحساسية في المشهد الإقليمي، مع تزايد احتمالات اتساع دائرة المواجهة العسكرية، مما يفرض تحديات أمنية كبيرة على دول الخليج، خاصة في ما يتعلق بحماية المنشآت النفطية والبنية التحتية الحيوية وخطوط الملاحة الدولية.

وتشير التحليلات إلى أن هذه الهجمات قد تستهدف إieties استراتيجية أو إرسال رسائل سياسية في إطار الصراع الإقليمي. كما أن قدرة الدفاعات الجوية على الاعتراض الناجح تعزز الثقة في الأنظمة الأمنية، لكنها لا تنفي احتمالية تكرار المحاولات، مما يتطلب استمرار اليقظة وتعزيز التعاون الأمني الإقليمي والدولي





