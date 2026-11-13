الكويت يتغلب على سوريا بثلاثية ودية في استعدادات دولية

حقق المنتخب الكويتي فوزاً ودياً على نظيره السوري بثلاثية دون رد في استاد الصداقة والسلام يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 ضمن استعدادات التوقف الدولي.

حقق المنتخب الكويتي لكرة القدم فوزاً ودياً مقنعاً على حساب نظيره السوري بنتيجة ثلاثية مقابل لا شيء، في إطار المنافسات الودية التي تجمعهما ضمن فترة التوقف الدولي الحالية. وقد جرت هذه المواجهة الرياضية الهامة على أرضية استاد الصداقة والسلام الواقع في دولة الكويت، حيث كان الهدف الأساسي للجهازين الفنيين هو تقييم مستوى اللاعبين واستغلال هذه الفترة لاختبار عناصر جديدة والوقوف على مدى جاهزيتها الفنية والتكتيكية.

تفاصيل المباراة وسجل الأهداف Also read أسعار الذهب في الكويت يوم الجمعة

بدأت المباراة بحضور الجمهور الكويتي الذي يدعم فريقه من الملعب، حيث استغل المنتخب المحلي ميزة اللعب على أرضه لتحقيق السيطرة المبكرة. وقد تمكنت الكويت من تسجيل الهدف الأول بقيادة اللاعب شبيب الخالدي في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول، مما منح الفريق زمام المبادرة مبكراً. واستمر الضغط الكويتي حتى وصول الدقيقة السابعة عشرة حيث تم تبادل السيطرة والهجمات بين الفريقين، مما عكس شراسة المنافسة التي سادت الملعب. واستمر الأداء المتميز للكويت في الشوط الأول، حيث زاد الفريق من طموحاته الهجومية بهدف توسيع الفارق. وقد نجح اللاعب عيد الرشيدي في تسجيل الهدف الثاني لصالح الكويت في الدقيقة الرابعة والأربعين، ليتمكن بذلك الفريق من إنهاء الشوط الأول متقدماً بهدفين دون رد. وقد كانت هذه النتيجة محط أنظار الجهازين الفنيين الذين يبحثان عن الاستقرار والتجانس بين العناصر المشاركة في المباراة. في الشوط الثاني، انطلقت محاولات المنتخب السوري بحماس كبير لسد الفارق وتقليص الخسائر، خاصة مع سعيه لتقديم أداء قوي أمام منافسه الخليجي. ورغم أن الدقائق الأولى من الشوط الثاني شهدت هجمات مكثفة من سوريا، إلا أنها باءت بالفشل في استغلال الفرص المتاحة. وفي الدقيقة الستين، فشلت المحاولات السورية المتعددة في تحقيق أي نتيجة على الملعب، مما حال دون قدرتهم على العودة إلى المباراة. وفي الدقيقة الثانية والسبعين، أضحى الفرق بين الفريقين واضحاً وجلياً، عندما نجح المنتخب الكويتي في تأكيد تفوقه التام من خلال تسجيل الهدف الثالث. كان هذا الهدف بمثابة القاضية التي أنهت آمال سوريا في تحقيق نتيجة إيجابية، وتمكن فيه الكويتي من حسم النتيجة النهائية. وقد كان هذا الهدف تعبيراً واضحاً عن الهيمنة الكويتية طوال فترات المباراة المختلفة. انتهت المباراة بفوز المنتخب الكويتي بنتيجة ثلاثية دون رد، مما يمثل نتيجة إيجابية للفريق الوطني في ظل الاستعدادات الجارية. وقد استفاد المنتخب الكويتي بشكل كبير من إقامة المباراة على أرضه وبين جماهيره، بينما تمكن السوريون من خوض تجربة مهمة ضد منافس خليجي قوي.

جدول المباراة والتوقيت

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تقام مباراة سوريا والكويت يوم الجمعة 13 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2026، على استاد الصداقة والسلام في الكويت. وقد تم تحديد مواعيد انطلاق المباراة بدقة ليتسنى للجمهور ومتابعي الرياضة متابعة الأحداث. تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت دمشق والكويت ومكة المكرمة.

أما بالنسبة لمن يتابعون المباراة من مناطق أخرى، فإن صافرة البداية ستطلق في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي. هذا التوقيت المحدد يضمن تغطية واسعة للمباراة عبر الدول التي تشترك في هذه التوقيتات، مما يزيد من الاهتمام الرياضي بهذه المواجهة الودية.

يعد هذا الفوز خطوة هامة في مسار المنتخب الكويتي نحو تحقيق الأهداف المستقبلية، حيث يظهر تجانساً واضحاً بين عناصر الفريق. في المقابل، على المنتخب السوري تحليل الأداء والعمل على معالجة الثغرات التي ظهرت خلال المباراة لتحسين الأداء مستقبلاً.

تبقى هذه المباراة مرجعاً هاما للحكشين الفنيين في تقييم الأداء والتركيز على النقاط التي تحتاج إلى تحسين. وقد استغل الجهاز الفني الكويتي الفرصة بذكاء لتحقيق النتيجة المرجوة وتعزيز الثقة بين اللاعبين.

ختاماً، تمثل هذه النتيجة بداية إيجابية لمسيرة المنتخبين في فترة التوقف الدولي، حيث تتركز الجهود الآن على تطوير الأداء وتحسين المستوى الجماعي والفردی.

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