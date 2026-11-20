الكونغرس الأمريكي منح الرئيس الراحل محمد أنور السادات الميدالية الذهبية، مما أثار ردود فعل سياسية مصرية أكدت على دور مصر في حرب أكتوبر وقرارات السلام.

أعلن الكونجرس الأمريكي عن منح الرئيس الراحل محمد أنور السادات الميدالية الذهبية للكونغرس، وهي خطوة رسمية جاءت في إطار استعادة الذاكرة التاريخية للدور المصري المحوري في المنطقة. جاءت هذه الخطوة لتعكس اعترافاً دولياً راسخاً بقدرة القادة على تغيير مسار الصراعات من خلال اتخاذ قرارات جريئة تجمع بين القوة العسكرية والحكمة الدبلوماسية في آن واحد.

الاعتراف الدولي بدور السادات التاريخي

يُعد منح الكونجرس الأمريكي الميدالية الذهبية للرئيس الراحل محمد أنور السادات، اعترافاً رسمياً وقانونياً بكونه قائدًا غير مسار الصراع في الشرق الأوسط من خلال قراراته الاستراتيجية. أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن هذا التكريم الدولي هو نتيجة حتمية لقيادة استثنائية غيّرت التاريخ السياسي والعسكري لمصر والمنطقة بأسرها.

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وأضاف فرحات أن الرئيس السادات لم يكن مجرد رئيس قاد مصر في فترة تاريخية دقيقة، بل كان صانع رؤية استراتيجية أدركت مبكراً أن استعادة الأرض تبدأ بامتلاك القوة العسكرية. أشار المتحدث إلى أن انتصار أكتوبر عام 1973 أثبت قدرة الدولة المصرية على استعادة زمام المبادرة، في حين جاءت خطوات السلام اللاحقة لتؤكد أن الهدف الأسمى كان استرداد الأرض الكاملة وترسيخ السيادة الوطنية بشكل دائم.

رؤية سياسية تجمع بين الحرب والسلام

يرى المتحدثون إن شجاعة اتخاذ قرار السلام كانت معادلة نادرة في تاريخ القيادة السياسية، حيث جمع السادات بين قوة القرار في زمن الحرب وشجاعة المبادرة في زمن السلام. وأكد أحمد ترجم، الأمين العام المساعد لحزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، أن هذا التكريم يأتي بعد سنوات طويلة من رحيل القائد، ليُنصف تاريخياً رجلًا تحلى برؤية استثنائية مكنته من استشراف المستقبل وتحديد مصير وطنه ومجتمعه الإقليمي.

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وأوضح ترجم أن قوة الدول لا تُقاس فقط بقدرتها على خوض الحروب، بل بقدرتها الفائقة على صناعة السلام وصون مقدرات شعوبها وحماية أوطانها من الدمار. وأشار إلى أن رؤية السادات ما زالت حاضرة وبقوة في المشهد الإقليمي، وتجسدها بوضوح مواقف الدولة المصرية وقيادتها السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تؤكد دوماً على أن مصر كانت وستظل دولة داعمة للسلام ومستقرة.

رسالة سلام للمستقبل الإقليمي

لا يقتصر تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا التكريم على الجانب التاريخي فحسب، بل يعبر عن اعتزاز مصر برمزها الوطني وتأكيداً لامتداد النهج الذي يضع السلام والاستقرار في المقدمة. أكد المستشار محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن، أن تكريم الكونجرس في مبنى الكابيتول بالعاصمة الأمريكية واشنطن، يحمل رسالة واضحة بأن السلام هو أساس الحياة ومستقبل الشعوب.

وقال صالح إن الشرق الأوسط إذا غاب عنه السلام واستمرت الصراعات، سيكون معرضاً بشكل كبير للدخول في نفق مظلم من الأزمات التي تهدد حاضر شعوبه ومستقبل أجياله القادمة. وأكد أن التاريخ أنصف السادات من جديد، وأن أسمى تكريم لإرثه يتمثل في تحويل إيمانه الراسخ بالسلام إلى واقع ملموس تعيشه شعوب المنطقة، بعيداً عن الحروب، مع الحفاظ على دور مصر القيادي في صياغة الاستقرار الإقليمي.