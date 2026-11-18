الكونجرس الأمريكي يكرم الرئيس الراحل أنور السادات بالميدالية الذهبية، في حدث تاريخي يؤكد صلابة قرار السلام واستعادة السيادة المصرية على سيناء.

أكد الدكتور بدر عبد العاطي ، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن زيارة الرئيس الراحل محمد أنور السادات إلى القدس عام 1973 كانت تمثل مبادرة استراتيجية نابعة من موقع القوة الوطنية المصرية، وليس ضعفًا. جاء هذا التأكيد الصريح خلال الاحتفالية الرسمية التي أقيمت في الكونجرس الأمريكي ، حيث تم تكريم الراحل بمنحه الميدالية الذهبية تقديراً لدوره المحوري في تحقيق السلام الإقليمي.

القرارداد التاريخي واستعادة السيادة الوطنية

شدد وزير الخارجية على أن الخطوة الجريئة التي اتخذها الرئيس الراحل كان هدفها الأساسي الدفاع عن المصالح المصرية العليا واستعادة الحقوق الوطنية الكاملة. وأوضح عبد العاطي أن اتفاقية كامب ديفيد وما تلاها من اتفاقية سلام مع إسرائيل كانت الآلية الفعالة التي فتحت الطريق أمام استعادة السيادة المصرية الكاملة على شبه جزيرة سيناء، وهو إنجاز عسكري ودبلوماسي بالغ الأهمية.

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رؤية السلام وتكلفة القرارات السياسية

لفت الدكتور بدر عبد العاطي الانتباه إلى أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات لم يقتصر دوره على توقيع المستندات الرسمية فحسب، بل تحمل عبء تبعات قراراته الصعبة من أجل تحقيق رؤيته المستقبلية للسلام. وأكد الوزير أن الراحل دفع ثمن رؤيته الثاقبة، وترك للأجيال اللاحقة مسؤولية استكمال البناء على الأسس التي رسخها، مما يجعل دوره متجاوزاً للإطار الزمني لاتفاقيات التوقيع فقط.

مسار الشراكة المصرية الأمريكية المستدام

تطرق وزير الخارجية في كلمته إلى استدامة العلاقات المصرية الأمريكية، مبيناً أن البلدين حافظا على شراكة راسخة تمتد لنحو نصف قرن قائم على مبدأ الاحترام المتبادل والعمل المشترك. وأشار عبد العاطي إلى أن هذا الاستقرار الدبلوماسي كان عاملاً مساعداً في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مما يعكس نضج العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة واشنطن منذ سبعينيات القرن الماضي.

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جذور التكريم وتاريخ الميدالية الذهبية

يعود أصل هذا التكريم الرسمي إلى الولاية الرئاسية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تم توقيع أمر تنفيذي في ديسمبر 2018 لتكريم اسم الرئيس الراحل محمد أنور السادات تزامناً مع الذكرى المئوية لميلاده. هذا الإجراء القانوني كان خطوة تمهيدية مهدت الطريق أمام الكونجرس الأمريكي لتمرير مشروع قانون منح الميدالية الذهبية للسادات، والتي تم تكريمه بها رسمياً هذا الأسبوع بعد وفاته.

احتفالات القاهرة والتراث التاريخي المستمر

في سياق موازٍ للاحتفالات في واشنطن، نظمت السفارة الأمريكية في القاهرة فعالية مميزة صباح اليوم، التقى فيها القائم بأعمال السفارة روبرت سيلفرمان مع نجل الرئيس الراحل جمال أنور السادات. وأعرب المسؤول الأمريكي عن امتنانه العميق لهذه الخطوة لتخليد ذكرى مؤسس العلاقات المصرية الأمريكية الحديثة، وسط ترقب لاستكمال الذكرى المئوية لمولد الراحل في 25 ديسمبر المقبل، والتي تحيي ذكرى حائز جائزة نوبل للسلام لعام 1978.