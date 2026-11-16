الكنيست الإسرائيلي يوافق على نواب جدد وليبرمان رئيساً للجنة الخارجية والأمن

الكنيست الإسرائيلي صادق على تعيين تسعة نواب بما فيهم العربيان أحمد الطيبي ووليد طه، وانتخاب أفيغدور ليبرمان رئيساً للجنة الخارجية والأمن وسط خلافات حول تجنيد الحريديم.

أعلن الكنيست الإسرائيلي اليوم الإثنين عن إتمام عملية تصديق رسمية على تعيين تسعة نواب جدد للجلوس في اللجان البرلمانية المختلفة، وهي خطوة سياسية هامة تعيد التمثيل العربي داخل هياكل العمل النيابي بعد انتهاء حكومة بنيامين نتنياهو الحالية.

وشمل هذا القرار تعيين كل من النائب أحمد الطيبي، ممثلاً عن القائمة المشتركة، والنائب وليد طه، ممثلاً عن القائمة الموحدة، ضمن أعضاء اللجان، مما يؤكد استمرار حضورهم الفعال في المشهد التشريعي الإسرائيلي.

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ليبرمان يترأس لجنة الأمن والخارجية

أفادت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، دانا أبو شمسية، أن الكنيست صادق أيضاً على انتخاب أفيغدور ليبرمان رئيساً للجنة الخارجية والأمن، وهو المنصب الذي يحمل صلاحيات واسعة في تحديد مسارات السياسة الخارجية والدفاعية للدولة.

وأعلن ليبرمان فور توليه المنصب عزمه الجازم على طرح مشروع قانون يفرض التجنيد الإجباري للحريديم (المتزمتين دينياً)، مشيراً إلى أن الخطة ستُنفذ بشكل تدريجي وبالتنسيق الوثيق مع أجهزة الجيش والشرطة والقضاء والحاخامية.

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خلافات سياسية حول تجنيد الحريديم

يشكل ملف تجنيد المتزمتين دينياً محوراً رئيسياً للخلافات السياسية الحادة داخل المشهد الإسرائيلي، حيث يواجه أي مرسوم بهذا الشأن معارضة شديدة من الأحزاب التي تمثل هذا التوجه.

وقد أشارت المصادر إلى أن بعض الأحزاب الحريدية قد هددت بشكل صريح بتغيير موقفها من التصويت على نواب رئاسة الكنيست، في حال تم المضي قدماً وإقرار قانون التجنيد الإجباري دون مراعاة لمطالبهم.

تطورات إنسانية وسوق الذهب

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كما شهدت الأسواق المصرية اهتماماً متزايداً بأسعار سبائك الذهب، حيث يبحث المستثمرون بدقة عن تكلفة الاستثمار بدءاً من ربع جرام وصولاً إلى كيلو الذهب، تزامناً مع تحركات ياسر ماهر للبحث في ملفات دخول الحريف لتشكيل مواجهة مالاوي.

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