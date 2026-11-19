المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية يعتمد لائحة أساسية جديدة بـ100 مادة بعد 39 عامًا من السارية عام 1985، في خطوة لتحديث البناء الإداري.

اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني اللائحة الأساسية الجديدة للمجمع، وهي خطوة مؤسسية جوهرية تهدف إلى تحديث الهيكل الإداري والتشريعي للكنيسة بعد أكثر من أربعة عقود من العمل باللائحة السابقة التي صدرت عام 1985. تمت هذه الموافقة الرسمية بعد فترة مكثفة من النقاشات والتعديلات القانونية الدقيقة التي استمرت لشهور متعددة.

تفاصيل اعتماد اللائحة الجديدة للمجمع

جرت عملية الاعتماد خلال أيام من 17 إلى 19 نوفمبر الجاري، حيث استضاف مركز لوجوس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون اجتماعات مهمة بحضور 116 عضوًا من أصل 138 عضوًا مسجلين في المجمع المقدس. اعتذر خمسة عشر عضوًا عن الحضور لأسباب صحية، لكنهم أعربوا عن موافقتهم المسبقة على أي قرارات يصوت عليها المجمع بشأن مشروع اللائحة الجديدة.

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شهدت تلك الأيام عقد عشر جلسات نقاشية استغرقت نحو عشرين ساعة من العمل المتواصل، حيث تم البحث في كل مادة من مواد المشروع والتصويت عليها بشكل منفصل لضمان الدقة والشفافية. بلغ متوسط نسب الموافقة على مواد اللائحة الجديدة 98.7 في المئة بعد مناقشة كل مادة على حدة والاستقرار على صياغتها النهائية، مع إجراء تصويت إلكتروني سري لإعلان النتائج.

التطور التاريخي وإجراءات التحديث القانونية

بدأت إجراءات تحديث اللائحة خلال جلسة المجمع المقدس في مايو الماضي، عندما تقرر فتح ملف تعديل اللائرة الصادرة في الثمانينات وتسليم النسخ لأعضائها لمراجعتها. خلال شهري يونيو ويوليو، قدم الأعضاء ملاحظاتهم وتصوراتهم للتعديل، وتلقت سكرتارية المجمع مقترحات من 102 عضو تم تصنيفها بحسب المواد القائمة.

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في أغسطس، بدأت اللجنة بإعداد مسودة اللائحة المعدلة مستندة إلى النصوص الأصلية ومقترحات الأعضاء، قبل عرضها على البابا تواضروس الثاني في سبتمبر للمراجعة. استعانت اللجنة بمتخصصين في الشؤون القانونية والصياغة اللغوية لضبط النصوص، وعرض المشروع على اللجنة الدائمة في منتصف أكتوبر لمدة ثماني ساعات قبل الإحالة للنهائي.

المحاور الثلاث للائحة الأساسية الجديدة

تضم اللائحة الجديدة توسعًا ملحوظًا في هيكلها التنظيمي، إذ ارتفع عدد موادها إلى 100 مادة موزعة على 14 فصلًا مقارنة بـ72 مادة في اللائحة السابقة التي كانت تتكون من 12 فصلًا. تقوم اللائحة على ثلاثة محاور رئيسية تشمل الانضباط الكنسي للرعاية الإنسانية والتنظيم المؤسسي لسكرتارية المجمع واللجان.

يركز المحور الأول على الانضباط الكنسي من خلال تحديد المسؤوليات والاختصاصات وضوابط ممارسة الخدمة وإجراءات المساءلة. أما المحور الثاني فيهتم بالرعاية الإنسانية للآباء المطارنة والأساقفة في حالات المرض والشيخوخة. وينظم المحور الثالث الأداء المؤسسي وتطوير أداء السكرتارية وتنظيم الإيبارشيات وتوثيق القرارات.

تأثير اللائحة على القيادة الكنسية والإدارة

تناولت اللائحة بشكل مفصل تحديد صلاحيات الأب البطريرك، وتنظيم مسؤوليات الأساقفة وحدود اختصاصاتهم، ووضع معالجة للوضع الرعوي في الإيبارشيات التي يتعطل العمل فيها. أولت الوثيقة اهتمامًا خاصًا بآليات اختيار الأسقف الجديد، من خلال وضع إجراءات وضوابط أكثر دقة لعملية الاختيار لتحديد المراحل والمسؤوليات.

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امتدت التحديثات إلى تنظيم العلاقات المسكونية ومواكبة التوسع الجغرافي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية خارج مصر. كما دخلت متطلبات الخدمة الكنسية في العصر الرقمي ضمن الملفات التي تعالجها اللائحة، مما يعكس توجهًا نحو إعادة صياغة الإطار المؤسسي لإدارة العمل خلال المرحلة المقبلة.