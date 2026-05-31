الكولومبيون يصوتون في الانتخابات الرئاسية تحت ظل تصاعد العنف

شهدت كولومبيا الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والتي تعتبر استفتاء على سياسات الرئيس المنتهية ولايته جوستافو بيترو، في وقت تشهد فيه البلاد تصاعدا في الهجمات العنيفة خلال الحملة الانتخابية.

بدأ الكولومبيون في التوافد على مراكز الاقتراع في جميع أنحاء بلادهم اليوم الأحد، في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، لاختيار رئيس جديد بين مرشحين ذوي رؤى متباينة جذريا لمستقبل السلام في دولة تطاردها عقود من الصراع المسلح.

ويأتي التصويت، الذي ينظر إليه على أنه استفتاء على سياسات الرئيس المنتهية ولايته جوستافو بيترو، بعد 10 أعوام من توقيع كولومبيا اتفاق سلام تاريخي مع متمردي القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، وفقا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب). ويحق لنحو 41 مليون شخص التصويت لاختيار خليفة للرئيس اليساري بيترو، الذي يمنعه الدستور من الترشح لولاية ثانية. وطغت سلسلة من الهجمات بشكل متزايد على الحملة الانتخابية، ما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين وجنود ورجال شرطة.

قالت كريستين ويسمان، رئيسة مكتب كولومبيا لمؤسسة كونراد أديناور، وهي مركز أبحاث ألماني، إن كولومبيا تشهد حاليا "واحدة من أسوأ موجات العنف في السنوات الأخيرة". ويترشح 14 مرشحا، لكن استطلاعات الرأي الأخيرة تظهر وجود ثلاثة مرشحين بارزين بشكل واضح، وهم السيناتور اليساري إيفان سيبيدا من الائتلاف الحاكم والسيناتورة المحافظة بالوما فالنسيا من الدائرة المقربة من الرئيس الأسبق ألفارو أوريبي، والمحامي اليميني أبيلاردو دي لا إسبرييلا.

وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة، وهو أمر مرجح وفقا لاستطلاعات الرأي الحالية، فستجرى جولة إعادة في 21 يونيو. وقد أظهرت الانتخابات البرلمانية التي جرت في مارس الماضي بالفعل عمق الاستقطاب في كولومبيا، ورغم أن ائتلاف بيترو اليساري أصبح القوة الأكبر في مجلس الشيوخ، لم يتمكن أي حزب من تحقيق أغلبية واضحة.

هذا التنافس الانتخابي المحتدم يجري في ظل مخاوف أمنية متزايدة، حيث استهدفت الهجمات عناصر من الحملات الانتخابية وقوات الأمن، مما يعكس التحديات المستمرة التي تواجهها البلاد بعد عقد من التوصل إلى اتفاق السلام مع جماعة فارك المتمردة، ولكن مع استمرار نشاط جماعات مسلحة أخرى





