اللجنة العليا للأجور توافق على 8500 جنيه كحد أدنى لاجور القطاع الخاص في 2027

المجلس القومي للأجور يقر رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه اعتباراً من يناير 2027، و34 جنيهاً للساعة للعاملين بدوام جزئي، ضمن خطة تحسين الدخل حتى 2030.

أعلن المجلس القومي للأجور عن الموافقة الرسمية على تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري بقيمة 8500 جنيه مصري، وذلك اعتباراً من الأول من يناير عام 2027. جاء هذا القرار الهام خلال الاجتماع الاستثنائي للمجلس الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، بمقر رئاسة الوزراء في القاهرة، وذلك بالتزامن مع تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

تفاصيل تشكيل المجلس الجديد ومقرراته

اعتمد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، أثناء الاجتماع، على تشكيل المجلس القومي للأجور وفقاً لنص المادة (101) من قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025. ينص هذا القانون على نظام تمثيل ثلاثي يجمع بين الحكومة، ومنظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات العمالية لضمان حوار اجتماعي فعال.

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وتضم الهيئة الإدارية للمجلس وزراء العمل، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والصناعة. كما انضمت إليها جهات فاعلة مهمة مثل المجلس القومي للمرأة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

يضم المجلس أيضاً ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلاً من حيث العضوية، وستة أعضاء آخرين يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية، على أن يراعى التوازن في تمثيل جميع مستويات هذه المنظمات لضمان شمولية وجهات النظر أثناء اتخاذ القرارات.

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مؤشرات سوق العمل والقطاع الخاص

قدم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تحليلاً شاملاً لأداء سوق العمل في مصر، مشيراً إلى تعافي معدلات المشاركة في الأنشطة الاقتصادية بعد تراجعها في عام 2020. ورغم هذا التعافي، لا تزال هناك فجوة بين معدلات مشاركة الذكور والإناث، رغم ملاحظة تحسن نسبي في مشاركة النساء خلال السنوات الأخيرة.

ووفقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي قدمها وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح، بلغ عدد المشتغلين في القطاع الخاص نحو 26.5 مليون عامل داخل وخارج المنشآت، من إجمالي 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية خلال عام 2025. وتشمل هذه الأرقام ما يقرب من 4 ملايين منشأة خاصة، سواء كانت رسمية أو غير رسمية.

وأكد الوزير أن تحسن معدلات التشغيل يفتح الباب للانتقال من مجرد زيادة أعداد المشتغلين إلى تحسين العائد من العمل. ويتعاون القطاعان العام والخاص حالياً على تعزيز هذا التحسن من خلال توسيع فرص العمل للمرأة وتقليل معدلات البطالة لدى الجنسين، مما ينعكس إيجاباً على مستويات المعيشة.

آليات تحسين الدخل حتى 2030

بالإضافة إلى القرار الرئيسي، قرر الاجتماع رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في أعمال مؤقتة بطبيعتها أو لمن يعمل جزءاً من الوقت إلى 34 جنيهاً صافياً للساعة الواحدة. يستهدف هذا الإجراء حماية فئات معينة من العمالة التي تعمل بنظام غير الدوام الكامل.

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كلف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم ممثلين عن الحكومة وممثلي القطاع الخاص داخل المجلس القومي للأجور. ستنهض هذه المجموعة بمهمة دراسة التصورات المقترحة لرفع الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة، بهدف الوصول إلى اتفاق شامل يطبق حتى عام 2030.

وأوضح السيد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم عرض التصورات الحكومية المستقبلية لزيادة دخول المواطنين على ممثلي القطاع الخاص، لضمان التوافق عليها. تعتمد هذه السيناريوهات بشكل أساسي على معدلات التضخم ومعدلات النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، التي تمثّل الأساس العلمي لتحديد الحد الأدنى للأجور.