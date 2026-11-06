اللجنة المصرية في غزة ترفع الاستعداد وتفعل خطة طوارئ لمواجهة المنخفض الجوي

أعلنت اللجنة المصرية في قطاع غزة تفعيل خطة طوارئ عاجلة لحماية الأسر النازحة من الأمطار والرياح عبر فتح الطرق وتوزيع خيام جديدة وتدعيم الخيام القائمة.

أعلنت اللجنة المصرية في قطاع غزة رفع درجة الاستعداد وتفعيل خطة طوارئ عاجلة لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي المرتقب في القطاع. وجاء الإعلان في بيان أصدرته اللجنة مساء الجمعة 6 نوفمبر 2026، وتشارك في تنفيذ الخطة فرقها الميدانية والمعدات والآليات المتاحة لديها.

تهدف اللجنة المصرية من هذه التحركات إلى حماية الأسر الفلسطينية النازحة والحد من المخاطر التي قد تسببها الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة خلال الفترة المقبلة.

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خطة الطوارئ تبدأ بفتح الطرق وتوزيع الخيام

تنص خطة الطوارئ التي أعلنتها اللجنة المصرية في قطاع غزة على فتح الطرق وإزالة العوائق التي قد تعرقل حركة المواطنين أو وصول فرق الإغاثة إلى المناطق المتضررة. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان وصول المساعدات بسرعة إلى الأسر التي تحتاج إليها.

وتشمل الخطة كذلك توزيع خيام جديدة على الأسر النازحة التي تحتاج إلى مأوى يحميها من الأمطار والرياح. وأوضحت اللجنة أن هذه الخيام موجهة إلى العائلات الأكثر حاجة داخل القطاع.

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وتتضمن الإجراءات أيضا تدعيم الخيام القائمة وإعادة تثبيتها، وذلك لتقليل احتمالات تعرضها للتلف أو الاقتلاع نتيجة الرياح الشديدة. وتسعى اللجنة من خلال ذلك إلى توفير قدر أكبر من الأمان للعائلات الفلسطينية التي فقدت منازلها.

أسباب التحرك وموقف اللجنة المصرية من الأوضاع الإنسانية

أكدت اللجنة المصرية في بيانها أن التحركات الجديدة تأتي استجابة للأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها آلاف النازحين داخل قطاع غزة. ويقيم كثير من هذه الأسر في خيام ومراكز إيواء مؤقتة لا توفر الحماية الكافية من التقلبات الجوية.

وأشارت اللجنة إلى أن اقتراب فصل الشتاء يزيد من حجم الاحتياجات، إذ تفرض الظروف الشتوية متطلبات إضافية تتعلق بالمأوى والملابس والمستلزمات الأساسية. وشددت على أن الجهود المصرية تركز على توفير مستلزمات الحماية والإيواء للأسر الفلسطينية والتخفيف من معاناتها.

وشددت اللجنة المصرية على استمرار عمل فرقها الميدانية على مدار الساعة لمتابعة تطورات الأوضاع الجوية والتعامل مع الاحتياجات الطارئة. كما أكدت تسخير المعدات والآليات المتاحة لتقديم المساعدات وتنفيذ التدخلات اللازمة في المناطق الأكثر احتياجا.

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استمرار الدعم الإنساني للنازحين في قطاع غزة

أكدت اللجنة المصرية في قطاع غزة استمرار وجودها الميداني إلى جانب الشعب الفلسطيني، وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للنازحين والمتضررين. وذكرت أن التحرك لمواجهة المنخفض الجوي يمثل امتدادا للجهود المصرية المتواصلة لمساندة أهالي القطاع.

واختتمت اللجنة المصرية بيانها بالتأكيد على استمرار رسالتها الإنسانية تحت شعار "غزة ليست وحدها.. مصر حاضرة بالعمل والعطاء"، في إطار مواصلة جهود الدعم والإغاثة للأسر الفلسطينية في مواجهة الظروف الإنسانية والجوية الصعبة.