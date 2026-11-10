اللجنة المصرية في غزة: تصدعات 2000 منزل ومناشدة دولية عاجلة

أكدت اللجنة المصرية في قطاع غزة استمرار جهودها لليوم الرابع لمواجهة آثار المنخفض الجوي، مع تصدعات تهدد نحو 2000 منزل وسط موجة برد قاسية.

أكد محمد منصور ، المتحدث باسم اللجنة المصرية في قطاع غزة ، استمرار الجهود الإنسانية والميدانية التي تنفذها اللجنة لليوم الرابع على التوالي، للتعامل مع تداعيات المنخفض الجوي والأضرار التي لحقت بالمباني السكنية في القطاع.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة الحياة. وأوضح منصور أن معاناة العائلات الفلسطينية لا تزال مستمرة رغم انحسار المنخفض، في ظل وجود أسر تبحث عن مأوى آمن، وتأتي هذه التطورات في ظل أوضاع إنسانية وصفها المتحدث بالصعبة.

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تصدعات تهدد نحو 2000 منزل في غزة

أوضح محمد منصور أن نحو 2000 منزل تعرضت لتصدعات خطيرة، وأصبحت مهددة بالانهيار في أي لحظة. ويستدعي ذلك، بحسب حديثه، تدخلاً عاجلاً لإزالة مصادر الخطر وحماية أرواح السكان.

وذكر المتحدث أن اللجنة المصرية تعاملت مع أحد المنازل الآيلة للسقوط، ونقلت العائلات الموجودة بداخله إلى مكان آمن. ووفرت لها الخيام والفرشات والبطاطين والطرود الغذائية، قبل إزالة المنزل لمنع وقوع أي كارثة.

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ويعني تصدع المباني أن السكان قد يضطرون لمغادرتها دون ضمانات، وهو ما دفع اللجنة إلى التعامل مع المنازل المهددة قبل حدوث الانهيار، وفق ما أوضحه منصور.

خطة الطوارئ المصرية لحماية المدنيين

تنفذ اللجنة المصرية خطة طوارئ تهدف إلى الحفاظ على حياة المواطنين والنازحين عبر معالجة المخاطر المباشرة على المباني والطرق. وأضاف منصور أن هذه التدخلات تأتي ضمن الخطة بالتنسيق والشراكة مع المؤسسات الأممية العاملة في قطاع غزة.

وتشمل خطة الطوارئ إزالة مصادر الخطر، وفتح الطرق، ورفع الركام، وتأمين المناطق السكنية. ويتيح هذا التنسيق توزيع الأدوار بين الجهات المختلفة، بما يسرع العمل الميداني في المناطق المتضررة.

ولم يتضمن التصريح جدولاً زمنياً محدداً لانتهاء خطة الطوارئ، كما لم يُذكر موعد لاكتمال رفع الركام أو تأمين جميع المناطق السكنية.

أشار منصور إلى أن الأوضاع الإنسانية تزداد صعوبة مع استمرار موجة البرد، مؤكدًا أن بعض الأسر الفلسطينية تضطر إلى إشعال النيران باستخدام الأحذية والنايلون والبلاستيك للتدفئة، في ظل عدم توافر مستلزمات التدفئة.

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وحذر المتحدث من خطورة الأدخنة والمواد السامة الناتجة عن حرق هذه المواد، خاصة على الأطفال والحوامل. كما أشار إلى المخاطر الصحية التي يتعرض لها الأطفال أثناء تجمعهم حول النيران.

مناشدة دولية ودور الهلال الأحمر المصري

وجه محمد منصور مناشدة إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية وكل أصحاب الضمائر الحية، للتحرك وتقديم الدعم والمساعدات اللازمة لسكان قطاع غزة.

ودعا منصور إلى اتخاذ خطوات مماثلة للجهود المصرية لتخفيف معاناة الفلسطينيين. وأشاد في الوقت ذاته بجهود الهلال الأحمر المصري والجمعيات الخيرية والفرق المصرية العاملة في استقبال المصابين وتقديم العلاج ونقل المساعدات وتجهيز شاحنات الإغاثة.

وأكد المتحدث أن العاملين المصريين يمثلون جزءًا أساسيًا من الجهود المبذولة للتخفيف عن سكان القطاع. ويشمل ذلك الفرق التي تعمل في الميدان على تقديم الرعاية والإغاثة للعائلات المتضررة.

أما على صعيد الأسر، فإن الحاجة إلى الخيام والفرشات والبطاطين والطرود الغذائية تظل قائمة لمن ما زالوا يبحثون عن مأوى آمن، في ظل استمرار آثار المنخفض والبرد على المباني والسكان.