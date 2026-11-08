اللجنة البارالمبية ترشح هشام صلاح وفاطمة عمر لجائزة لوريوس

أعلنت اللجنة البارالمبية المصرية ترشيح هشام صلاح وفاطمة عمر للجائزة، تقديرا لإنجازاتهم وتاريخهم الحافل في الرياضة البارالمبية.

أعلن مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، تحت رئاسة ال دكتور حسام الدين مصطفى ، رسمياً عن ترشيح البطلين هشام صلاح والبطلة فاطمة عمر للحصول على جائزة لوريوس العالمية، وذلك في خطوة تعكس التميز الرياضي المصري على المستوى الدولي. يأتي هذا القرار تحت إشراف مباشر من اللجنة البارالمبية الدولية، ويهدف إلى تكريم ما قدمه الرياضيان من إسهامات وإنجازات استثنائية في مجال الرياضة البارالمبية، والتي جعلت منهما رمزاً للنجاح والتفوق.

أدوار البطلين وإنجازاتهم

يمثل هشام صلاح نموذجاً حياً للاعب المصري المتميز الذي يجسد روح العطاء الدائم، حيث يواصل تمثيل منتخب مصر البارالمبي للكرة الطائرة جلوس للرجال، ويحرص على رفع اسم مصر عالياً في المحافل الرياضية الدولية من خلال أدائه الفني والبطولي الذي لا يشوبه التعب. وهو ما يجعل من ترشيحه خطوة مهمة لتسليط الضوء على جيل جديد من الأبطال الذين يجمعون بين المهارة العالية والمثابرة.

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أما فاطمة عمر، فتُعد من أبرز الرموز في تاريخ رفع الأثقال البارالمبي المصري، حيث حطمت الأرقام القياسية خلال مسيرتها البطولية التي زاوجت بين النجاح الرياضي والعمل الإداري. تتولى حالياً منصب مدير منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي، بالإضافة إلى كونها عضواً في مجلس النواب، مما يضاعف من تأثيرها الإيجابي في تطوير المنظومة الرياضية وخدمة الأبطال الجدد.

موقف اللجنة والرئيس مصطفى

أكد الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية، أن هذا الترشيح ينبع من حرص المؤسسة الرياضية على دعم النماذج المصرية المتميزة وتسليط الضوء على ما يقدمه أبطالنا من إنجازات سواء داخل الملاعب أو من خلال العمل الإداري على تطوير المنظومة الرياضية. وأشاد رئيس اللجنة بالقيمة الرياضية الكبيرة التي تمثلها فاطمة عمر، ليس فقط لما حققته خلال مشوارها البطولي، ولكن أيضاً للجهود الكبيرة التي تقدمها حالياً في خدمة منتخب رفع الأثقال البارالمبي.

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وأوضح الدكتور حسام الدين مصطفى أن مجلس الإدارة يفتخر بترشيح اثنين من أبناء الرياضة البارالمبية المصرية لجائزة لوريوس، معتبراً أن هشام صلاح يمثل النموذج المثالي للاعب الذي يواصل تمثيل مصر والاجتهاد لتحقيق المزيد من الإنجازات. وأكد مؤسسياً أن اللجنة تؤمن بأن أبطالها يستحقون تسليط الضوء على قصص نجاحهم وتجاربهم الملهمة، والتي تعكس مكانة مصر وقدرة أبنائها على التميز والمنافسة الشريفة على الساحة الدولية.

الآثار والتوقعات المستقبلية

تأتي هذه الخطوة كخطوة جديدة نحو مزيد من التقدير الدولي للرياضة البارالمبية المصرية، حيث تمنى الدكتور حسام الدين مصطفى التوفيق للمرشحين، مؤملاً أن يكون هذا الترشيح محطة جديدة في مسار تكريم الإنجازات الرياضية المصرية عالمياً. وأشار إلى أن اللجنة ستستمر في دعم أبطالها ورموزها بشكل غير محدود، والعمل الجاد على إبراز إنجازاتهم وتعزيز حضور الرياضة البارالمبية المصرية على الساحة الدولية بفعالية أكبر.

بشكل عام، يعكس الترشيح المزدوج لرئيس اللجنة البارالمبية والرئيس مصطفى رغبة صادقة في بناء جيل واعي بقيمة الرياضة، وربط الإنجازات الفردية بالنجاح الجماعي للمؤسسة. هذا الترشيح ليس مجرد تكريم فردي، بل هو رسالة واضحة بأن الرياضة البارالمبية المصرية في مسار تصاعدي مستمر، وأن النجاح فيها مدعوم بالكامل من قبل القيادات والمسؤولين الذين يدركون قيمة هذه الجوائز في رفع الكفاءة الرياضية.