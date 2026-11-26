اللجنة الأولمبية المصرية تنعى شهداء الحادث بينما يستعد الأهلي لمواجهة أول أغسطس الأنغولي في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

أعربت اللجنة الأولمبية المصرية عن حزنها العميق وندب حصاد حادث الطريق الدائري الذي أودى بحياة عدد من الشهداء. يأتي هذا الإعلان الرسمي في إطار التنسيق المستمر بين الأجهزة الرياضية المختلفة للتعامل مع الأزمات والظروف الطارئة. تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز الروح الرياضية والتماسك داخل المؤسسات الرياضية الوطنية في ظل هذه الأحداث الجلل.

التحضيرات الفنية لمواجهة أول أغسطس الأنغولي

يستعد النادي الأهلي للخضوع لمرانه الختامي استعداداً لمواجهة أول أغسطس الأنغولي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. سيعقد هذا التمرين في تمام الساعة الخامسة والربع مساء السبت المقبل، على ملعب رقم 4 بفرع النادي الواقع بمدينة نصر. يهدف هذا التجمع إلى حسم الاستعدادات الأخيرة وضمان جاهزية اللاعبين جسدياً وفنياً قبل انطلاق المباراة الهامة.

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ووفقاً للقواعد المنظمة واللوائح المتبعة في البطولة، يُسمح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة فقط من جلسة التمرين الختامي. هذا الإجراء يضمن الحفاظ على سرية الخطط التكتيكية مع السماح بتغطية إعلامية محدودة تعكس التزام النادي بالممارسة المهنية. تأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات الانضباط الصارمة التي تفرضها إدارة النادي للحفاظ على استقرار الفريق.

تاريخ ومكان مباراة كأس الكونفدرالية الإفريقية

يلتقي الأهلي مع أول أغسطس الأنغولي مساء الأحد المقبل، وذلك على استاد القاهرة الدولي. ستقام المباراة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية. يعتبر هذا الموعد بداية مشوار الفريق الأحمر في المرحلة الجديدة من البطولة القارية، بعد أن تأهل رسمياً إلى هذه المرحلة.

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حجز الأهلي مقعده في دور المجموعات إثر تخطيه عقبة كيتارا الأوغندي بجدارة في دور الـ32 من المسابقة. فاز الفريق في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة إجمالية بلغت 6-1. هذه النتيجة تعكس التفوق الواضح الذي حققه النادي على المنافس الأوغندي، وتؤكد مكانته كمرشح قوي للفوز بألقاب مستقبلية في البطولة.

الترتيبات الفنية المؤقتة وسامي قمصان

تأتي هذه التطورات في إطار حالة الحراك الإداري والفني التي يشهدها النادي الأهلي مؤخراً، والتي أسفرت عن الاستقرار على تولي سامي قمصان القيادة الفنية المؤقتة للفريق. تم اتخاذ هذا القرار بعد التنسيق مع إدارة نادي المقاولون العرب، بهدف استكمال الترتيبات الفنية حتى نهاية الموسم. يعمل الجهاز الفني المؤقت الآن بجد لفرز الأوراق وبناء التشكيلة النهائية.

وبموجب هذا الاعتذار، لن يتواجد حمادة السيد ضمن الطاقم المعاون لقمصان خلال المرحلة الحالية. يواصل الجهاز الفني المؤقت ترتيب أوراقه واستكمال تشكيلته قبل بدء العمل الميداني لإعادة الانضباط والاستقرار إلى صفوف الفريق. تتركز الجهود الآن على ضمان جاهزية اللاعبين وتوحيد الرؤى التكتيكية قبل مواجهة أول أغسطس الأنغولي في الأجواء المشحونة الحالية.