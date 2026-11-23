كشف اللواء عادل عزب، رئيس وحدة مكافحة الإرهاب السابق، تفاصيل اللائحة التنظيمية لجماعة الإخوان حول سيطرة المرشد على قرارات الفروع وأهمية دستور 2014 في كشف حقيقتها.

كشف اللواء عادل عزب ، رئيس وحدة مكافحة الإرهاب السابق بقطاع الأمن الوطني، عن تفاصيل دقيقة تتعلق باللائحة التنظيمية الداخلية لجماعة الإخوان الإرهابية. وأوضح أن هيكلية التنظيم تعتمد على سيطرة مركزية صارمة، حيث تخضع قرارات جميع الفروع التابعة للجماعة في مختلف الدول لسلطة المرشد ومكتب الإرشاد العالمي دون أي استثناء. وشدد على أن أي قطر أو فرع لا يملك الصلاحية لاتخاذ قرارات استراتيجية دون الرجوع المباشر إلى هذين المؤسستين المركزيتين.

مركزية القرار ومحاكمة المخالفين

أشار اللواء عادل عزب في لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ضمن برنامج "شهادة للتاريخ" عبر قناة "صدى البلد" إلى وجود محكمة داخلية خاصة بالتنظيم. ذكر أن هذا الجهاز القضائي الخاص كان يرأسه العالم يوسف القرضاوي، وكان يعمل على محاسبة أي فرع يتجاوز الخطوط المرسومة بدقة. وأكد أن اللوائح التنظيمية تجعل من الالتزام التام بالأوامر الصادرة من القمة أمرا إلزاميا، وأي انحراف يعتبر انتهاكا جسيما.

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توضح المادة السادسة من اللائحة المذكورة بوضوح أنه لا يجوز لأي فرع اتخاذ قرار استراتيجي يؤثر على جيرانه من الأقطار الأخرى دون علم وموافقة المكتب الإرشادي. يسمح للفرع بوضع قرارات ذات طابع محلي فقط، بشرط إحاطة مكتب الإرشاد العالمي بها بشكل كامل ومباشر. هذا يضمن الحفاظ على اتساق الخطاب والاستراتيجية العامة للجماعة عبر الحدود.

مسيرة مرسي القانونية وصلاحياته الرئاسية

استذكر اللواء عادل عزب تأنيب ضميره الشخصي إزاء وصول الجماعة للحكم، مشيرا إلى أن مسؤوليته كانت مراقبة النشاط وليس مكالمة المكافحة بشكل مباشر. أكد أن محمد مرسي كان متهما هاربا في قضية تخابر لم تكتمل تحقيقاتها وقتها، مما يعني عدم استيفائه لشروط الترشيح الرئاسية التي تمنع المحكوم عليهم أو المتهمين بعدم اكتمال تحقيقاتهم. وصف عملية ترشيحه بأنها تزوير صريح لإرادة الناخبين.

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بعد القبض على 34 عضوا، اتصل اللواء عزب بالمستشار هشام بدوي، رئيس نيابة أمن الدولة العليا في ذلك الوقت، لإثبات استمرار التهم. أبلغه المستشار هشام بدوي بوجود أعضاء نيابة وعدم وجود عذر قانوني لإسقاط مدة الحبس، مما أدى إلى صدور قرار باعتقالهم في سجن وادي النطرون. هذا الإجراء القانوني كان يهدف لتأكيد أن التهم ما زالت قائمة ولم تسقط بتقادم أو زوال.

التناقض الدستوري ووعي الشعب المصري

عقب وصول محمد مرسي للرئاسة، وجد اللواء عزب أن الرجل أصبح محصورا بين بيعة رقمية للجماعة وقسم دستوري للبلاد، وهما أمران متضادان. اعتقد أن هذا التناقض يجعله غير مؤهل لرئاسة الجمهورية لأنه لا يمثل رئيسا دستوريا شرعيا، بل هو مجرد رئيس معزول جوهريا. يرى أن الأساس القانوني لترشيحه كان معيبا منذ البداية بسبب سوء النية والخلفية القانونية المشكوك فيها.

تؤكد ثورة 30 يونيو أن الشعب المصري أدرك تماما خطورة التنظيم وقيادته الحقيقية. الشعار السائد آنذاك "يسقط حكم المرشد" يعكس وعيا كاملا بأن القائد الفعلي هو التنظيم وليس الشخصية العامة. وصف بعض المتابعين أعضاء التنظيم بـ"الخرفان" بسبب طاعتهم العمياء، مشبها إياهم بالدواب التي لا تملك إرادة مستقلة.

دستور 2014 ووعي المواطن

أعرب اللواء عزب عن سروره الكبير لمشاركة الجماعة في صياغة دستور 2014 من خلال لجنة الخمسين. قال إن هذا الإنجاز التاريخي هو الذي كشف حقيقتها للشعب المصري بشكل لا رجعة فيه. قبل ذلك، لم يكن الشعب يدرك مدى التوسع والخطر الذي تمثله الجماعة، ولكن الدستور أزال اللبس ووضح النوايا الحقيقية.

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أصبحت المشاركة في وضع الدستور هي النقطة الفاصلة التي جعلت المواطن يدرك حجم الخديعة والتدبير الخارجي للحكم. هذا الوعي الجديد شكل حاجزا منيعا أمام أي محاولة مستقبلية للجماعة لاستعادة النفوذ السياسي أو الاجتماعي. يؤكد أن هذه اللحظة التاريخية كانت نقطة تحول في فهم طبيعة التنظيم لدى عامة الشعب.