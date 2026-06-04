المالية تعلن جدول صرف مرتبات يونيو 2026 وتكشف عن موعد الزيادة الجديدة

أعلنت وزارة التموين عن جدول صرف مرتبات يونيو 2026 وتكشف عن موعد الزيادة الجديدة. وفقًا للموعد الجديد، سيكون شهر يونيو الحالي آخر شهر يصرف فيه الدعم التمويني. هذا يعني أن البرنامج التمويلي المؤقت سيختم بعد صرف الدفعات المقررة.

أعلنت وزارة التموين عن جدول صرف مرتبات يونيو 2026 وتكشف عن موعد الزيادة الجديدة. وفقًا للموعد الجديد، سيكون شهر يونيو الحالي آخر شهر يصرف فيه ال دعم التمويني .

هذا يعني أن البرنامج التمويلي المؤقت سيختم بعد صرف الدفعات المقررة. ومن بين هذه الدفعات، هناك منحة تتمثل في الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أطلقتها الحكومة لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء المعيشية. يبدأ صرف هذه الحزمة على عدة دفعات خلال الشهور الماضية. ووفقًا للقواعد البيانية الرسمية المحدثة، سيتم صرف الدعم التمويني بشكل تلقائي دون الحاجة إلى تقديم طلب.

وسيتم صرف منحة التموين الإضافية بقيمة 400 جنيه من خلال آلاف المنافذ على مستوى الجمهورية. وتتمثل منحة التموين الإضافية في مجموعة من السلع الأساسية التي تحتاج لها الأسر بشكل يومي. ومن بين هذه السلع، يوجد 3 زجاجات زيت 700 مل بسعر 54 جنيها للزجاجة. ويمكن للمواطن التأكد إذا كانت البطاقة التموينية الخاصة به مستحقة للدعم الإضافي من خلال مراجعة بون صرف الخبز أو الاتصال بخدمة الخط الساخن أو متابعة الرسائل النصية.

وينبغي عدم التأجيل في صرف المنحة الإضافية، خاصة إنها الدفعة الأخيرة من المنحة الاستثنائية. وسيتم صرف المنحة الإضافية للتموين في دفعتها الرابعة والأخيرة خلال شهر يونيو. وبعد انتهاء يونيو، تنتهي فترة الصرف الخاصة بالدعم الإضافي





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