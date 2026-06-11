المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي تعزز شراكتها الاستراتيجية مع مصر عبر رؤية استثمارية طموحة

تقرير مفصل حول إطلاق المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي لاستراتيجيتها الجديدة في مصر لتعزيز الإصلاحات الهيكلية وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل ودعم القطاعات الإنتاجية والطاقة المتجددة.

شهدت العاصمة المصرية القاهرة تطوراً هاماً في العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، حيث أعلنت المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي عن إطلاق استراتيجيتها الجديدة والموسعة في السوق المصرية.

وتأتي هذه الخطوة لتعكس عمق الشراكة التي بدأت منذ عام 2012، حيث كشفت المؤسسة أن إجمالي استثماراتها التراكمية في مصر قد اقتربت من حاجز 1.3 مليار دولار أمريكي. وقد تزامنت هذه الإعلانات مع الزيارة الرسمية التي قام بها ليزلي ماسدورب، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، إلى القاهرة، حيث عقد سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص والمستثمرين، بهدف تنسيق الجهود لتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وتحفيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تسهم في دعم النمو المستدام والشامل على المدى الطويل، بما يضمن تحقيق استقرار اقتصادي ملموس ينعكس على حياة المواطنين.

وفي إطار رؤيتها الأوسع للقارة السمراء، تستهدف المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي ضخ استثمارات ضخمة تصل إلى 9 مليارات جنيه إسترليني من رؤوس الأموال الجديدة في مختلف أنحاء إفريقيا، ومن المقرر أن تساهم المؤسسة بمبلغ 5 مليارات جنيه إسترليني من مواردها الذاتية، بينما سيتم حشد المبالغ المتبقية من خلال جذب استثمارات من القطاع الخاص العالمي. وستلعب مصر دوراً محورياً في هذه الاستراتيجية الممتدة لخمس سنوات، حيث ستوجه الاستثمارات لدعم أولويات الإصلاح الهيكلي والاقتصادي.

ويشمل ذلك تعميق سوق المال المصري، وتوسيع نطاق الاستثمارات في القطاعات الحيوية التي تزيد من قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية. وتركز هذه الرؤية بشكل خاص على قطاعات الطاقة، والزراعة، والخدمات المالية، والصناعات التحويلية، بالإضافة إلى دعم الشركات المتخصصة في التصدير لزيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية وتعزيز التنافسية الدولية للمنتج المصري.

وتتقاطع أهداف المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي بشكل وثيق مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة في مصر للفترة ما بين 2026 و2030، والتي تطمح الدولة من خلالها إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي. تهدف هذه الاستراتيجية الوطنية إلى رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 20% بحلول عام 2030، وهو هدف طموح يتطلب تضافر الجهود الدولية والمحلية.

كما تسعى الدولة من خلال هذه الخطة إلى توفير نحو 8 ملايين فرصة عمل جديدة للشباب، مما يساهم في خفض معدلات البطالة ودفع عجلة التنمية الاجتماعية. ومن خلال دعم المؤسسة البريطانية لهذا التوجه، تسعى مصر لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد للتصنيع، مما يجعلها نقطة جذب للاستثمارات العالمية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الخضراء. وقد أكد ليزلي ماسدورب خلال تصريحاته أن مصر تمثل شريكاً استراتيجياً لا غنى عنه، وأن حجم الاستثمارات الحالية يثبت قوة الفرص الواعدة في السوق المصرية.

وأشار إلى التزام المؤسسة الكامل بزيادة الضخ المالي في قطاع الطاقة المتجددة، وهو القطاع الذي يمثل مستقبل الطاقة في العالم، مما يساعد مصر على التحول نحو اقتصاد أخضر وأكثر استدامة. من جانبه، شدد سفير المملكة المتحدة لدى مصر، مارك برايسون-ريتشاردسون، على فخر بلاده بدعم المسار الإصلاحي المصري، مؤكداً أن الاستراتيجية الجديدة تعكس التزام لندن طويل الأمد بدفع عجلة النمو وتوفير فرص حقيقية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يخلق بيئة اقتصادية تنافسية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل وتحقيق رفاهية اقتصادية شاملة





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