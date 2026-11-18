المؤسسة القومية لتيسير الحج تشارك بوفد قيادي في فعاليات معرض ومؤتمر الحج 2026 في جدة، لتعزيز الخدمات المقدمة لحجاج وزارة التضامن الاجتماعي.

شاركت المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة ل وزارة التضامن الاجتماعي في الفعاليات السادسة من مؤتمر ومعرض الحج 2026 الذي عقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. وقد رأس الوفد التنفيذي الدائم والتضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة أيمن عبد الموجود ، وذلك في إطار التعاون المستدام مع المملكة.

تفاصيل المشاركة وأبرز الفعاليات

عقدت المؤسسة القومية لتيسير الحج سلسلة من التعريفات العامة العارضة خلال المعرض، والتي ظهرت بشكل رئيسي مع شركة هوليداي إن بكة وأصل الحركة المعتمدة. كان الهدف من هذه المشاركة هو الإبداع المبكر لموسم حج 1448هـ - 2027م، من خلال استعراض الترتيبات المطلوبة والخدمية اللازمة.

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ركزت العروض على تحقيق أعلى مستوى من الوضوح لتيسير إجراءات السفر والإقامة والتنقل لحجاج وزارة التضامن الاجتماعي. كما تم استعراض تفاصيل تواجد الفنادق والنجوم المتعاقد عليها في مكة المكرمة، لضمان راحة الضيوف الرحمن خلال أداء المناسك.

تطوير الخدمات والتنسيق السعودي

شاركت المؤسسة في الجلسات الحوارية للمؤتمر، حيث استعرضت خطة موسم الحج لحجاج وزارة التضامن الاجتماعي. تم التركيز على العمل على تطوير الخدمات والتقدم بعد عام واحد، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

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وأكدت المؤسسة أن المملكة لا تدخر جهداً في العمل على إغاثة الضيوف الرحمن وتوفير كافة التسهيلات التي اشتركت في تسهيل المناسك في سهولة ويسر. يهدف هذا التنسيق إلى ضمان تجربة حج مريحة وآمنة لجميع المشاركين.

إحصائيات المؤتمر والمستفيدين

شهدت النسخة السادسة من المؤتمر وعرض الحج مشاركة واسعة النطاق، حيث حضر نحو 150 دولة وأكثر من 150 ألف زائر. تتيح الفعاليات توقيع أكثر من 2,553 اتفاقية لاستخدامها وعقدها لتعزيز الخدمات المقدمة للضيوف الرحمن في الموسم القادم.

برامج التدريب والمجلس التأسيسي

تسع أجندة المؤتمر أكثر من 310 جلسات حوارية تضم 585 شخصاً رائداً، بالإضافة إلى 60 ورشة عمل لتنظيم 120 ساعة متعددة ومتنوعة من تدريب 2,400 متدرب. كما استضاف المجلس التأسيسي ومعرض الشركات الناشئة التي تركز على حلول التشغيل الذكية وإدارة الجماهير والاستدامة.