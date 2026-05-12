المبادرة الاستراتيجية لـ (دعم) للتحالف الإسلامي: تعزيز القدرات العسكرية والدعم لجهود محاربة الإرهاب

وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أطلق التحالف الإسلامي اليوم الثلاثاء، مبادرة (دعم) لتقديم تجهيزات عسكرية للقوات المخصصة لمحاربة الإرهاب، وذلك في العاصمة التوجولية لومي. تهدف المبادرة إلى تعزيز القدرات العسكرية للدول الأعضاء، ودعم جاهزيتها العملياتية في مجال محاربة الإرهاب، عبر توفير تجهيزات ومستلزمات عسكرية متخصصة وتقنيات حديثة ودعم لوجستي متكامل. كما تهدف المبادرة إلى بناء إطار عملي متكامل لتطوير القدرات القتالية وتمكين الجهات المعنية من الاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات العسكرية الحديثة.

أطلق التحالف الإسلامي العسكري ل محاربة الإرهاب يوم الثلاثاء، في العاصمة التوجولية لومي، مبادرة تقديم تجهيزات عسكرية للقوات المخصصة ل محاربة الإرهاب ( دعم )، وذلك ضمن المبادرات الاستراتيجية التابعة للمجال العسكري في التحالف الإسلامي ، والهادفة إلى تعزيز جاهزية القوات الوطنية للدول الأعضاء ورفع كفاءتها العملياتية في مواجهة التهديدات الإرهابية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتأتي مبادرة (دعم) في إطار جهود التحالف الإسلامي المتواصلة لتعزيز القدرات العسكرية للدول الأعضاء، ودعم جاهزيتها العملياتية في مجال محاربة الإرهاب، عبر توفير تجهيزات ومستلزمات عسكرية متخصصة وتقنيات حديثة ودعم لوجستي متكامل يسهم في رفع كفاءة الأداء الميداني. وتهدف المبادرة إلى بناء إطار عملي متكامل لتطوير القدرات القتالية، وتمكين الجهات المعنية من الاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات العسكرية الحديثة.

وأوضح وزير الأمن والحماية المدنية في توجو كاليكست أتوسي مادجولبا أن الإرهاب لا يزال يُشكّل أحد أخطر التحديات التي تواجه الدول، مؤكدًا أن مواجهة هذه التهديدات العابرة للحدود تتطلب تعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك والتنسيق متعدد الأطراف





