المتحف المصري الكبير يستضيف اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي لمصر 2026 بحضور وزراء ومليارديرات، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية وسياحية عالمية في إطار رؤية 2030.

يحتضن المتحف المصري الكبير اجتماع الاستراتيجية القطرية للمنتدى الاقتصادي العالمي الخاص بمصر لعام 2026، الذي ينظمه المنتدى بالتعاون مع مجموعة ماجد الفطيم، في خطوة تعكس الدور المتزايد للمتحف كمركز عالمي للتواصل بين صناع القرار وقادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم.

حضور وزراء ومستثمرين عالميين في القاهرة

حضر الاجتماع نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين المصريين وقادة الأعمال الدوليين، بما في ذلك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. كما شارك في الفعالية محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى مارون كيروز، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي، وأحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم القابضة. وانضم إلى الحضور أيضاً السيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجاك هيدري، الرئيس التنفيذي لشركة ساندبوكس، وعدد من كبار ممثلي مجتمع الأعمال الدولي والمسؤولين والشخصيات الاقتصادية البارزة الذين استعرضوا آفاق التعاون المستقبلي. أرقام قياسية في الزيارة والأثر الاقتصادي Also read وزيرة الإسكان أمام البرلمان: استثمارات بـ 714 مليار جنيه حتى 2030.. ومخصص 55 مليار لصندوق الإسكان الاجتماعي

استعرض الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، خلال الجلسة الحوارية، الأثر الاقتصادي الهائل للمشروع، مشيراً إلى أن المتحف قد استقبل أكثر من 5.2 مليون زيارة خلال عامه الأول منذ افتتاحه الرسمي، مما يعكس إقبالاً واسعاً على السياحة الثقافية في مصر. وأوضح غنيم أن هذا النجاح يترجم إلى تأثير إيجابي مباشر على معدلات الإشغال الفندقي، وحركة المطاعم، والنقل السياحي، والإرشاد السياحي، وغيرها من الأنشطة والخدمات المرتبطة بالقطاع السياحي في القاهرة والجيزة، بما يدعم سلاسل التوريد المحلية ويوفر فرصاً اقتصادية جديدة. ويعتبر المتحف، الذي يُعد أكبر متحف أثري في العالم مخصصاً لحضارة واحدة، منصة لتقديم تجربة ثقافية وسياحية متكاملة تجمع بين عراقة الحضارة المصرية القديمة وأحدث أساليب العرض المتحفي، بما في ذلك قاعات العرض الرئيسية، ومتحف الطفل، ومركز الترميم المتخصص، والمجموعة الكاملة لكنوز الملك توت عنخ آمون المعروضة مجتمعة لأول مرة.

رؤية 2030 وتطوير البنية التحتية والسياحية

أكد الدكتور أحمد غنيم أن المتحف يمثل أحد المشروعات المحورية الداعمة للاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، موضحاً أن المخطط العام لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف ومنطقة أهرامات الجيزة يسهم في تحويلها إلى مقصد سياحي وثقافي متكامل.

وأضاف أن هذا التطوير يدعمه مشروعات لتطوير البنية التحتية والخدمات السياحية، إلى جانب الدور الذي يؤديه مطار سفنكس الدولي في تعزيز سهولة الوصول إلى المنطقة، مما يعزز جاذبية المنطقة للاستثمارات السياحية والفندقية الجديدة.

وشهدت المناطق المحيطة بالمتحف اهتماماً متزايداً بإقامة مشروعات فندقية ومنشآت للضيافة ومرافق خدمية وترفيهية جديدة، مما يعكس ثقة المستثمرين في نمو القطاع السياحي والخدمي في منطقة الأهرامات. دعم الحرف التراثية والشراكات مع القطاع الخاص

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تناول الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير دور المتحف في دعم الحرف التراثية والصناعات الإبداعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمختلف محافظات الجمهورية، من خلال إتاحة الفرصة للحرفيين والمصممين المصريين لعرض منتجاتهم أمام جمهور دولي واسع عبر المتجر الرسمي للمتحف.

كما استعرض تجربة الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الخدمات بالمتحف، باعتبارها نموذجاً رائداً على المستوى الدولي في إدارة المؤسسات الثقافية الكبرى، حيث تقوم الشراكة على تكامل الأدوار بين هيئة المتحف المصري الكبير، التي تتولى مسؤوليات الحفاظ على الآثار والترميم والبحث العلمي والتعليم، والشريك من القطاع الخاص، الذي يتولى إدارة العمليات التشغيلية اليومية والخدمات وتجربة الزائرين.

وختاماً، أكد غنيم أن النتائج التي حققها المتحف خلال عامه الأول تعكس قدرة الاستثمار في الثقافة والتراث على تحقيق عوائد اقتصادية وتنموية ملموسة، ليس فقط من خلال جذب المزيد من السائحين والاستثمارات، ولكن أيضاً عبر خلق فرص عمل جديدة، ودعم المجتمعات المحلية، وتعزيز مساهمة الصناعات الثقافية والإبداعية في الاقتصاد الوطني.