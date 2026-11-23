المؤسسة الوطنية للنفط تعلن عن إغلاق خطوط الإنتاج مما أدى لوقف 365 ألف برميل يومياً، بينما تنفي القيادة العامة مسؤولية الجيش عن الإغلاق. تحليل آثار القرار على الاقتصاد الليبي.

أفادت المؤسسة الوطنية للنفط بوقف تدفق النفط من حقول إنتاج رئيسية في ليبيا نتيجة إغلاق صمامات على خطوط الأنابيب، مما أحدث اختلالاً كبيراً في حجم التصدير اليومي. وحددت المؤسسة الجهة المسؤولة عن هذا الإغلاق بأنها مجموعة توصف بأنها خارجة عن القانون، وهو ما أدى إلى تضرر اقتصادي مباشر للبلاد في وقت ترتفع فيه أسعار الطاقة عالمياً.

تفاصيل إغلاق خطوط الإنتاج النفطي

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن المجموعة المسلحة أقدمت على إغلاق صمام رئيسي في خط أنابيب حقل الشرارة النفطي، وهو أحد أهم مصادر الإنتاج في البلاد. هذا الإجراء المباشر ساهم في فقد البلاد نحو 350 ألف برميل من الإنتاج اليومي الخاص بهذا الحقل تحديداً.

Also read 10 سيارات جديدة لعلامة سوزوكي فى مصر.. تبدأ من 365 ألف جنيه

إلى جانب ذلك، لا يزال خط أنابيب الحمادة مغلقاً منذ أكثر من أسبوعين، مما أدى إلى انخفاض إضافي في حجم التصدير بنحو 15 ألف برميل يومياً. يجمع هذان الإغلاقان لتصل الخسائر الإجمالية في الإنتاج النفطي الليبي إلى نحو 365 ألف برميل يومياً.

الأثر الاقتصادي وإجمالي الإنتاج المفقود

تشكل الأرقام المذكورة نسبة كبيرة من القدرة الإنتاجية الكلية للدولة، حيث يبلغ حجم الإنتاج الإجمالي الليبي نحو 1.4 مليون برميل يومياً. يعني هذا أن أكثر من ربع الطاقة الإنتاجية الوطنية قد توقف عن العمل، مما يضغط بشكل شديد على الموارد المالية للدولة.

Advertisement

وشددت المؤسسة الوطنية للنفط على أن هذه الأعمال تتم في وقت يشهد فيه العالم ارتفاعاً في أسعار النفط، بينما تعيش ليبيا وضعا اقتصاديا حرجا يحتاج إلى كل عائد ممكن. حذرت المؤسسة من أن هذه الممارسات تلحق ضررا مباشرا بالاقتصاد الوطني وتمس قوت الليبيين، داعية إلى التدخل السريع لحل الأزمة.

نفي القيادة العامة للجيش لمسؤولية الإغلاق

في خطوة لوضوح المسؤوليات العسكرية، نفت القيادة العامة للجيش الوطني أي تورط في الأحداث الجارية المتعلقة بإغلاق خطوط النفط. نقلت وسائل إعلام ليبية عن المتحدث باسم القيادة تأكيد أن منطقة الإغلاق تقع شمال حقل الشرارة، وهي منطقة تقع خارج نطاق مسؤوليته وتمركزاته العسكرية الحالية.

وأوضح المتحدث أن الوضع في المنطقة تحت سيطرته طبيعي، ولا يوجد أي إغلاق فعلي في الحقل أو في خطوط الأنابيب الواقعة ضمن المناطق الخاضعة لإشرافه المباشر. هذا النفي يهدف إلى عزل الأزمة عن الهيكل العسكري الرسمي وتوجيه اللوم إلى الفعاليات الخارجة عن القانون كما تصفها المؤسسة الوطنية.

تداعيات الأزمة على استقرار القطاعات

يتسبب تعطل هذه الخطوط الحيوية في تعطيل سلاسل الإمداد وتصدير الطاقة، وهي الشريان الرئيسي للدخل الوطني. تتطلب هذه الأزمة تحركات دبلوماسية وأمنية عاجلة لاستعادة السيطرة على الحقول وتأمين خطوط الأنابيب، خاصة وأن العواقب الاقتصادية طويلة المدى قد تكون مدمرة إذا استمر الوضع دون حل.