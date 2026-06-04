المالية تُعلن جدول صرف رواتب يونيو 2026 وتحدد موعد الزيادة؛ تحذير طبي من مخاطر المضادات الحيوية

وزارة المالية تصدر جدول الرواتب للربع الثاني من 2026 مع تفاصيل الزيادة القادمة، في حين يحذر الدكتور ياسين رجائي من سوء استعمال المضادات الحيوية وتأثيره على الصحة العامة.

أطلقت وزارة المالية جدول صرف رواتب الموظفين للربع الثاني من عام 2026، معلنةً عن التواريخ الدقيقة لتحويل المستحقات ومحددةً موعد بدء الزيادة الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يوليو.

يأتي هذا الإعلان في إطار سعي الدولة لضمان استقرار الدخل الشهري للقطاع العام وتفادي أي تأخير قد يؤثر سلبًا على الأسر المصرية. وقد أُشير إلى أن الزيادة ستشمل جميع الفئات الوظيفية، مع مراعاة الفروق بين المستويات الوظيفية والبدلات المرتبطة بها، لتتحقق العدالة في التوزيع وتُعزز من كفاءة العمل داخل المؤسسات. كما تم توضيح الإجراءات التي يجب على الموظفين اتباعها لاستلام الرواتب بصورة إلكترونية، ما يسهم في تسريع العملية وتقليل الأخطاء الإدارية.

في الوقت نفسه، حذر الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، من مخاطر الاستخدام غير السليم للمضادات الحيوية، مؤكدًا أن الممارسات الشائعة مثل تناول الأدوية دون وصفة طبية أو إيقاف الدواء قبل إكمال الدورة العلاجية قد يؤدي إلى تفاقم مشكلة مقاومة البكتيريا. وأوضح الدكتور رجائي أن المضادات الحيوية لا تُناسب كل أنواع الالتهابات، وأن التشخيص الدقيق من قبل الطاقم الطبي هو الخطوة الأساسية لتحديد ما إذا كان العلاج بالمضاد الحيوي ضروريًا أم لا.

كما شدد على ضرورة الالتزام بمواعيد الجرعات المحددة، فالتقليل من الفاصل الزمني بين الجرعات أو تخطيها قد يضعف تركيز الدواء في الدم ويقلل من فعاليته، مما يتيح للبكتيريا فرصة لتطوير مقاومة تجعل العلاج في المستقبل أكثر صعوبة وتعقيدًا. وأشار المتحدث إلى أن الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية قد يسبب آثارًا جانبية خطيرة على كبد وكلى المرضى، خصوصًا عند الإفراط في الجرعات أو الجمع بينها وبين أدوية أخرى مثل أدوية الضغط أو مضادات التجلط.

وقد يُفضي ذلك إلى حدوث تفاعلات دوائية تقوّض فعالية أحد الدوائين أو تُحدث مضاعفات صحية قد تكون مهددة للحياة. ولذلك، دعا الدكتور رجائي المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الطبية وتجنب مشاركة العبوات المتبقية من العلاجات مع الآخرين، مؤكدًا أن كل حالة مرضية تحتاج إلى تقييم خاص لضمان الحصول على الدواء المناسب بالجرعة الصحيحة.

وفي ختام حديثه، أكد أن استكمال دورة العلاج بالكامل هو أحد أهم عوامل نجاح العلاج والحد من ظاهرة مقاومة المضادات الحيوية، مطالبةً المجتمع بالوعي الصحي واستخدام الأدوية بشكل رشيد للحفاظ على الصحة العامة





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المالية صرف الرواتب الزيادة المضادات الحيوية مقاومة البكتيريا

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