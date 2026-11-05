المتحدث العسكري يعلن إطلاق 6 حلقات توعوية وبدء المرحلة الرابعة من حملة مكافحة التنقيب غير المشروع عن الذهب السبت مع ضبط آلاف الخيام والمئات من المواطنين والأجانب.

أعلن المتحدث العسكري عن إطلاق ست حلقات توعوية جديدة كجزء من استراتيجية شاملة لمواجهة ظاهرة التنقيب غير المشروع عن الذهب داخل الأراضي المصرية، في خطوة تهدف إلى حماية الثروة المعدنية وضبط السوق من النشاطات العشوائية. تأتي هذه الخطوة في تزامن مع الإعلان عن بدء المرحلة الرابعة من الحملة المكبرة لمكافحة هذا النشاط المحظور، والتي من المقرر أن تنطلق رسمياً في يوم السبت المقبل لتشمل مناطق واسعة تم رصدها سابقاً.

تفاصيل الحملة والنتائج الأمنية المحققة

أفاد المتحدث العسكري بأن القوات العسكرية تمكنت خلال مراحل الحملة السابقة من ضبط عدد هائل من المخيمات العشوائية، حيث تم تدمير وهدم 4488 خيمة وعشة استخدمها المحتفون في عمليات التنقيب غير القانونية. يشير هذا الرقم الكبير إلى الانتشار الواسع للنشاط غير المشروع الذي استغل مساحات شاسعة من الصحراء والمناطق الحدودية لإجراء حفر غير مرخصة.

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كما كشف المتحدث عن ضبط مئات الأشخاص المتورطين في هذه العمليات، شمل ذلك 151 مواطناً مصرياً و540 أجنبياً من جنسيات مختلفة تم اعتقالهم أو ترحيلهم كجزء من الإجراءات الصارمة التي فرضتها الجهات المعنية لردع المتورطين في هذه الجرائم الاقتصادية والبيئية.

الجهود التوعوية والبرامج الثقافية المساندة

في إطار متوازٍ مع الجهود الأمنية والعسكرية، نفذ بيت ثقافة كودية الإسلام محاضرة تثقيفية وتوعوية بعنوان "ترشيد الاستهلاك والإنفاق" بمقره الرئيسي، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة الموجهة لنشر الوعي المجتمعي. جاءت هذه الفعالية تحت إشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، والتي تضع نصب عينيها تعزيز السلوكيات الإيجابية في المجتمع.

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تأتي المحاضرة ضمن خطة إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وبالتعاون مع فرع ثقافة أسيوط بإدارة خالد خليل، وبيت ثقافة كودية الإسلام برئاسة احمد حسنى، بهدف نشر الوعي الاقتصادي وترشيد الموارد الوطنية. ركزت المحاضرة على أهمية إدارة الميزانية المنزلية بذكاء والتمييز بين الاحتياجات الأساسية والرغبات الاستهلاكية لتجنب الإسراف.

تحديات السوق والأسعار الحالية

يواجه المواطنون المصريون تقلبات مستمرة في أسعار المواد الأساسية، حيث يبحث الكثيرون اليوم عن سعر جرام الذهب في مصر لمعرفة التغيرات التي طرأت على الأسواق ومحلات الصاغة خلال آخر 24 ساعة. يأتي هذا الاهتمام المتزايد بالذهب كونه الملاذ الآمن للاستثمار في ظل عدم الاستقرار النسبي في الأسواق المالية المحلية والدولية، مما يدفع الأفراد لحساب قيمة الزكاة والنصائح قبل البيع والشراء.

بالإضافة إلى أسعار الذهب، شهدت الأسواق ارتفاعات أو تعديلات في أسعار البنزين والسولار وأنبوبة البوتاجاز في مصر بتاريخ 5 نوفمبر 2026، حيث نشرت الجهات المختصة القائمة الرسمية للأسعار الجديدة التي تنظم حركة البيع والشراء في المحطات والمخابز، مما يؤثر مباشرة على كلفة المعيشة اليومية للأسر المصرية.

التداعيات الاقتصادية على القطاع البنكي

في سياق أوسع، أظهرت البيانات المالية أن البنوك الصينية تطلب تمويلات تتجاوز 30 مليار دولار لتمويل مشاريعها المحلية والداخلية، وهو ما يعكس حجم التدفقات النقدية الضخمة التي تحرك الأسواق العالمية. يمكن مقارنة هذا الحجم الضخم مع التحديات التي تواجه الحكومات في ضبط الموارد المحلية، حيث أن حماية الثروة المعدنية مثل الذهب تشكل مصدر دخل استراتيجي مهم للدولة المصرية.

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تشير هذه المعطيات إلى أن المرحلة الرابعة من الحملة ستعمل على تقوية الموقف الاقتصادي للدولة من خلال استعادة السيطرة على مصادر الذهب غير المشروع، مما يسهم في استقرار سعر العملة المحلية ويحد من الهروب الرأسمالي. يتوقع الخبراء أن يكون لهذا الدور التوعوي والأمني المزدوج أثر إيجابي على سلوك المستهلكين في الترشيد والدعم المستمر للاقتصاد الوطني.