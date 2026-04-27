المبادرة الرئاسية حياة كريمة: أكبر مشروع تنموي متكامل في الريف المصري

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تمثل تدخلًا تنمويًا متعدد الأبعاد قائم على السياسة المبنية على الدليل، حيث توجه استثمارات الدولة في هذا القطاع وفقًا للفجوات الحقيقية المرصودة في مؤشرات التنمية. وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة شملت أكثر من 1477 قرية، يستفيد منها حوالي 18 مليون مواطن، بتكلفة تتجاوز 350 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن حجم التغطية جعل المؤسسات الدولية منبهرة من حجم الإنجاز.

وأشار خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الحياة مساء الأحد، إلى أن هذه المبادرة تستهدف تحسين مؤشرات القطاع الصحي، بما في ذلك إتاحة الخدمة وجودة الخدمة الصحية في الريف المصري. وأوضح أن المرحلة الأولى من المبادرة شملت أكثر من 1477 قرية، يستفيد منها حوالي 18 مليون مواطن، بتكلفة تتجاوز 350 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن حجم التغطية جعل المؤسسات الدولية منبهرة من حجم الإنجاز.

وأضاف أن حياة كريمة تُعتبر أحد أكبر المشاريع التنموية المتكاملة على مستوى العالم، حيث يتم تحقيقها في الريف المصري، وتتمثل الخدمة الصحية في القوافل الطبية التابعة للمبادرة، بهدف سد الفجوة بين الطلب على الخدمة الصحية والقدرة الاستيعابية الحالية للمنشآت، حتى يتم بناء منشآت جديدة. وأشار إلى الدور الذي تؤديه هذه القوافل، ومنها إجراء الكشوفات الطبية متعددة التخصصات، والفحوصات المعملية والأشعة، وصرف الأدوية مجانًا، يليها الإحالة المنظمة للحالات المحتاجة إلى تلقي العلاج بالمستشفيات.

وأكمل: «نحن نعتبر القوافل الطبية ليست مجرد رحلة للكشف، بل هي امتداد للوظيفة الأساسية وهي تقديم حياة صحية كريمة للمواطن المصري، وكل ذلك يسير جنبًا إلى جنب مع تطوير ورفع كفاءة المنشآت». ونوه إلى تطويرهم لحوالي 1000 وحدة ومركز صحي ريفي، بجانب ميكنتها وربطها بمنظومة التحول الرقمي، والتكامل مع منظومة التأمين الصحي الشامل، وتفعيل نظام الإحالة، مضيفًا: «نحن اليوم نتحدث عن جميع التخصصات الأساسية التي يحتاجها المواطنون».

واختتم قائلًا: «نحن اليوم نتحرك من منطلق تقديم الخدمة لما يحتاجه الناس، إلى الوصول الاستباقي للخدمة الصحية للمواطنين الأكثر احتياجًا، حيث تتحرك الدولة بناءً على دراسات موسعة جدًا لأماكن الفجوات لتسدها من خلال القوافل الطبية بالتزامن مع تطوير المنشآت الصحية الموجودة بهذه الأماكن».











