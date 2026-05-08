المتحف المصري الكبير يعزز تجربة الزائر ويكشف عن اكتشافات أثرية جديدة في الإسكندرية

تواصل إدارة المتحف المصري الكبير العمل على تحسين تجربة الزائر من خلال تطوير أنظمة الحجز والدخول، بينما تكشف اكتشافات أثرية جديدة في الإسكندرية عن تطور الحياة الحضرية عبر العصور، مما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية ثقافية.

في ظل الإقبال المتزايد على المتحف المصري الكبير ، تواصل إدارة المتحف العمل على تحقيق التوازن بين تنظيم حركة الزائرين والحفاظ على جودة التجربة السياحية، عبر تطوير أنظمة الحجز والدخول بما يحد من التكدس ويضمن انسيابية الزيارة داخل أحد أكبر المشروعات الثقافية والأثرية في العالم.

قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، إن إدارة المتحف تعمل حاليًا على تنظيم حركة الزائرين من خلال تطبيق منظومة تعتمد على توقيتات مختلفة للدخول، بهدف تقليل الزحام وتحسين تجربة الزيارة داخل المتحف. وجاءت تصريحات غنيم على هامش فعالية دولية رفيعة المستوى نظمها المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) عبر قناة السويس تحت عنوان «رحلة القيادة والتعافي»، بمشاركة شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وأكثر من 300 من قادة القطاعين العام والخاص من مختلف دول العالم، وذلك بدعم من الحكومة المصرية وعدد من الشركاء الدوليين في قطاع السياحة والسفر.

وأضاف غنيم أن الدولة تتحرك وفق استراتيجية متكاملة لتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري، من خلال تطوير الخدمات السياحية والارتقاء بجودة التجربة المقدمة للسائحين، مشيرًا إلى أن معدلات الإقبال على المتحف تختلف بحسب المواسم، حيث تشهد بعض الفترات ضغطًا كبيرًا على الحجوزات مقارنة بأوقات أخرى. وأشار أحمد غنيم إلى أن إدارة المتحف تدرس حاليًا إمكانية إعادة فتح شباك التذاكر أمام الزائرين، مؤكدًا أن القرار يخضع لدراسة دقيقة قبل اتخاذه بشكل نهائي.

وقال: نحن حاليًا في فترة تشهد انخفاضًا نسبيًا في الأعداد، وندرس فتح شباك التذاكر، لكن بشكل منظم، حتى لا نضطر إلى إغلاقه مرة أخرى، بما قد يسبب ارتباكًا للزائرين. وخلال الفترة الماضية، طبق المتحف المصري الكبير نظام الحجز الإلكتروني المسبق لتذاكر الزيارة عبر موقعه الرسمي، مع إيقاف الحجز من خلال شباك التذاكر حتى إشعار آخر.

ويعتمد المتحف نظام الحجز وفق مواعيد زمنية محددة للدخول، في إطار توجه وزارة السياحة والآثار لتطوير منظومة الخدمات داخل المتاحف المصرية وتحسين تجربة الزائر، بما يسهم في تنظيم الأعداد داخل القاعات المختلفة وتقليل فترات الانتظار، خاصة خلال فترات الذروة والإقبال المرتفع. وفي سياق متصل، كشف جديد بمحرم بك يكشف ملامح تطور الحياة الحضرية في الإسكندرية عبر العصور، حيث تم اكتشاف آثار جديدة تعكس التطور الحضاري للمدينة عبر العصور المختلفة.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذه الاكتشافات الجديدة تعكس أهمية الإسكندرية كمركز حضاري وتجاري عبر التاريخ، حيث تم العثور على بقايا معمارية وأدوات يومية تعود إلى العصور الرومانية واليونانية والإسلامية. وأضاف وزيري أن هذه الاكتشافات ستساهم في تعزيز فهمنا لتاريخ الإسكندرية وتطورها الحضاري، مشيرًا إلى أن هذه الاكتشافات ستعرض في المتحف المصري الكبير كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز التراث الثقافي المصري.

وفي إطار الجهود المستمرة لتعزيز السياحة الثقافية في مصر، أكد الدكتور أحمد غنيم أن المتحف المصري الكبير سيستضيف عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية خلال العام المقبل، بما في ذلك معارض فنية وورش عمل تعليمية، بهدف جذب المزيد من الزوار وتعزيز الوعي الثقافي. وأضاف غنيم أن هذه الفعاليات ستسهم في تعزيز مكانة المتحف المصري الكبير كمركز ثقافي عالمي، حيث سيقدم للزوار تجربة فريدة تعكس تراث مصر الحضاري والفني.

وفيما يتعلق بتطوير الخدمات السياحية، أشار غنيم إلى أن المتحف المصري الكبير يعمل على تحسين البنية التحتية للمتحف، بما في ذلك تطوير أنظمة التوجيه والإرشاد داخل المتحف، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات التفاعلية التي تقدمها للمزارعين. وأكد غنيم أن هذه التحسينات ستسهم في تعزيز تجربة الزائر داخل المتحف، حيث سيتمكن الزوار من الاستفادة من خدمات تفاعلية متقدمة، بما في ذلك التطبيقات الذكية التي توفر معلومات تفصيلية عن القطع الأثرية المعروضة.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى وزيري أن الاكتشافات الأثرية الجديدة في الإسكندرية ستسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية ثقافية، حيث ستجذب المزيد من الزوار المهتمين بالتراث الحضاري. وأضاف وزيري أن هذه الاكتشافات ستعرض في المتحف المصري الكبير كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز التراث الثقافي المصري، حيث ستقدم للزوار فرصة فريدة للتعرف على تاريخ الإسكندرية وتطورها الحضاري عبر العصور





