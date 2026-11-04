المباراة النهائية لكأس الخليج للناشئين بين مصر والإمارات

موعد نهائي كأس الخليج تحت 17 عاماً بين مصر والإمارات اليوم الأربعاء في قطر، حيث يستضيف استاد حمد الكبير مباراة الحسم بعد أداء مميز للفراعنة.

يحدد منتخب مصر للناشئين، وهم مواليد عام 2009، موعداً حاسماً مع نظيره الإمارات ي في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم الأربعاء بتوقيت مصر، وهو ما يعادل الساعة الخامسة والنصف بتوقيت قطر. تستضيف مباراة النهائي هذه، والتي تقام ضمن بطولة كأس الخليج للناشئين تحت 17 عاماً المقامة حالياً في قطر، على أرضية استاد حمد الكبير الكبير، وسط توقعات بمتابعة واسعة للحدث عبر شاشة قنوات الكاس القطرية.

تفاصيل المباراة النهائية وموقع الاستاد

يُعد استاد حمد الكبير المكان المحدد لانطلاق المباراة النهائية بين المنتخبين المصري والإماراتي، حيث يسعى الفريقان للوصول إلى منصة التتويج. يأتي هذا الموعد في إطار البطولة التي تستضيفها دولة قطر، والتي شهدت مشاركة 10 منتخبات موزعة على مجموعتين، مع تأهل متصدري وصيفي كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي بنظام خروج المغلوب.

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مسيرة المنتخب المصري في البطولة الحالية

حقق المنتخب المصري مسيرته المميزة في البطولة بحصوله على المركز الأول في المجموعة الثانية، حيث جمع العلامة الكاملة من خلال تحقيق أربعة انتصارات متتالية في مواجهاته الأربع. سجل الفريق المصري 18 هدفاً مقابل هدف وحيد تم تسجيله في مرماه، وفقاً لتقارير الاتحاد المصري لكرة القدم، مما يعكس قوة هجومية وصرامة دفاعية لافتة.

تحليل نتائجMatches الفراعنة السابقة

كانت أبرز الانتصارات المصرية هي الفوز الكبير على منتخب السعودية بنتيجة خمسة أهداف مقابل لا شيء، وكذلك الفوز على العراق بنفس النتيجة. كما نجح الفراعنة في الفوز على منتخب الكويت في إحدى المواجهات، قبل أن يخوضوا مواجهة نصف النهائي أمام نظيرهم الصيني.

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المباراة النهائية وتأهل الفريقين

في نصف النهائي، فاز المنتخب المصري على منتخب الصين بهدفين دون رد، حيث سجل دانيال تامر هدفين، فيما أضاف كل من خالد موسى ومحمد عطية الهدفين الآخرين. على الجانب الآخر، تغلب المنتخب الإماراتي على منتخب اليمن بهدف نظيف، ليضمن حضوره النهائي ويضرب موعداً نارياً مع الفراعنة.

التوقعات قبل المباراة النهائية

يدخل الفراعنة النهائي بمعنويات مرتفعة جداً، مدعومين بأدائهم الاستثنائي الذي مكنهم من اعتلاء منصة التتويج، بينما يطمح المنتخب الإماراتي إلى مفاجأة الخصم والحصول على اللقب الخليجي من خلال حسم النهائي.