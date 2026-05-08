المؤسسة الوطنية النفط الليبية تعلن إخلاء العاملين في مصفاة الزاوية وسط اشتباكات مسلحة

أعلنت المؤسسة الوطنية النفط الليبية إخلاء العاملين في مصفاة الزاوية بعد اشتعال نيران في إحدى مصافي النفط، وسط اشتباكات مسلحة في المنطقة. كما أعادت شركة إيركايرو تشغيل رحلاتها الجوية إلى ليبيا، بينما استهدفت مسيرات أوكرانية ناقلة غاز روسية قبالة سواحل ليبيا. وفي تطور آخر، عثر على جثث 38 مهاجرا غير شرعي في سواحل ليبيا، بينهم مصريون.

أعلنت المؤسسة الوطنية النفط الليبية إخلاء جميع العاملين والموظفين وطلبة المعهد باستثناء فرق الإطفاء مع تفعيل خطة الطوارئ وإطلاق صفارات الإنذار وذلك بعد اشتعال النيران في إحدى مصافي النفط بالمجمع النفطي بمدينة الزاوية.

وذكرت مؤسسة النفط الليبية في بيان لها أن تزايد حدة الاشتباكات ووصولها إلى داخل المدينة السكنية التابعة والمجاورة للمصفاة جعل المنطقة هدفاً مباشراً لسقوط القذائف. وأوضحت المؤسسة أن الفرق المختصة بالمواقع النفطية التابعة لشركات الزاوية والبريقة وأكاكوس تعاملت مع الحادثة واتخذت التدابير اللازمة لتأمين الأرواح والحد من المخاطر البيئية. وأضافت أن تم إخلاء ميناء الزاوية النفطي من جميع الناقلات وإيقاف المصفاة احترازياً.

كما شددت المؤسسة الليبية على أن إمدادات الوقود تسير بشكل طبيعي ولم تتأثر حركة التزود لمنطقة طرابلس ومحيطها بأي نقص. وأكدت أن لجنة الطوارئ اتخذت حزمة من التدابير الاحترازية والتنسيقات لتأمين المخزون وتعويض أي نقص محتمل عبر خزانات مصراتة عند الحاجة. وفي سياق متصل، أعادت شركة إيركايرو تشغيل رحلاتها الجوية إلى ليبيا بعد توقف مؤقت بسبب الظروف الأمنية المتوترة. كما استهدفت مسيرات أوكرانية ناقلة غاز روسية قبالة سواحل ليبيا، مما أثار مخاوف من تصاعد التوتر في المنطقة.

وفي تطور آخر، عثر على جثث 38 مهاجرا غير شرعي في سواحل ليبيا، بينهم مصريون، مما يعكس استمرار الأزمة الإنسانية في البلاد. وتأتي هذه الأحداث في ظل تدهور الوضع الأمني في ليبيا، حيث تشهد البلاد اشتباكات مسلحة متكررة بين الفصائل المتحاربة، مما يؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وتعمل السلطات الليبية على تعزيز التدابير الأمنية لحماية المنشآت الحيوية، خاصة في المناطق النفطية، التي تمثل شريان الحياة للاقتصاد الليبي.

كما تواصل المؤسسات الدولية جهودها لدعم ليبيا في مواجهة التحديات الأمنية والإنسانية، حيث تعتبر هذه الأحداث مؤشراً على الحاجة الملحة إلى حلول سياسية دائمة لتعزيز الاستقرار في البلاد





