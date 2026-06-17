المتحف المصري الكبير يطلق معسكرا صيفيا تعليميا للأطفال حول حضارة الفراعنة

أنشطة تفاعلية تعتمد على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، وورش عمل فنية، ومتاهات تعليمية، وتجارب محاكاة لعلم الآثار، تستهدف أطفالا من 6 إلى 12 عاما، بهدف ترسيخ الهوية الثقافية وتنمية المهارات الإبداعية، مع إمكانية الحجز إلكترونيا عبر موقع المتحف.

يشهد المعرض المصري الكبير حاليا على تنظيم معسكر صيفي تعليمي مخصص للأطفال في أعمار تتراوح بين 6 و12 عاما،iega في خطوة تهدف إلى تعزيز الوعي ب الحضارة المصرية القديمة وإثراء التجربة الثقافية للناشئة.

ويسعى البرنامج، الذي يقام على هامش فعاليات المتحف، إلى إشراك الأطفال في سرد قصصي تفاعلي يركز على ملحمة اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، مما يتيح لهم فرصة استكشاف تاريخ مصر القديمة عبر أنشطة عملية وإبداعية. وينقسم المعسكر إلى مسارين رئيسيين يتناسبان مع المراحل العمرية المختلفة، بحيث يقدم كل مسار تجربة متكاملة تجمع بين المرح والتعليم، وتشمل ورش عمل، ومتاهات، وتجارب محاكاة لأعمال الآثار، وورش صناعة الألوان الطبيعية، وتصميم قطع فنية مستوحاة من تراث الفراعنة.

ويتم حجز المشاركة إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للمتحف، حيث يمكن للوالدين اختيار البرنامج المناسب لعمر الطفل، وتحديد الموعد المناسب، واستكمال عملية الحجز بعد مراجعة ملخص الطلب. ويستمر البرنامج يوميا من العاشرة صباحا حتى الرابعة عصرا، مع ضرورة مراعاة اختيار الفئة العمرية الأنسب لضمان الاستفادة القصوى من التجربة. ويعكص القائمون على المتحف على توفير بيئة تعليمية آمنة وممتعة، يرتكز فيها التعلم على اللعب Discovery، وتحفيز الخيال، وبناء مهارات lodges أساسية في التفكير النقدي والعمل الجماعي





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المتحف المصري الكبير معسكر صيفي للأطفال الحضارة المصرية القديمة توت عنخ آمون تعليم تفاعلي

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