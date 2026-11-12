المصرف المتحد يعلن عن نتائج أول 9 أشهر من 2026 بنمو في الودائع والقروض

كشف المصرف المتحد عن نتائج مالية لهيئة الأول 9 أشهر من عام 2026، محققاً نمواً ملحوظاً في إجمالي الودائع والقروض رغم تراجع صافي الربح بعد الضريبة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

كشف المصرف المتحد عن بياناته المالية المستقلة للفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر عام 2026، ليوضح الوضع الحالي لمؤشراته الاقتصادية وأدائه العام خلال تسعة أشهر من العام الجاري. أظهرت الأرقام تراجعاً طفيفاً في صافي الأرباح بعد خصم الضرائب مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، بينما سجلت إيرادات الفوائد و القروض نمواً قوياً يعكس كثافة النشاط الائتماني. يأتي هذا الإعلان بعد الانتهاء من مراجعة الحسابات السنوية والربع سنوية، لتقديم صورة شفافة للمستثمرين والقطاع المالي حول مسار المؤسسة المصرفية الكبرى.

تحليل أرقام الأرباح وارتفاع هامش الفائدة

سجل المصرف المتحد صافي أرباح بعد الضريبة بقيمة 1.662 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مما يمثل انخفاضا نسبته 4% عن القيمة المسجلة بنهاية سبتمبر 2025 والتي بلغت 1.720 مليار جنيه. وعلى الرغم من ذلك، سجل صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة ارتفاعاً بسيطاً ليصل إلى 2.674 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2026، مقارنة بـ2.670 مليار جنيه في العام السابق، مما يعكس نمواً طفيفاً بلغ 0.1% فقط.

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ارتفع إجمالي إيرادات الفوائد بالمصرف المتحد بشكل ملحوظ ليصل إلى 11.169 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 10.006 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مسجلاً معدل نمو بلغ 12%. في المقابل، ارتفعت مصروفات الفوائد نحو 6.906 مليار جنيه، مقارنة بـ6.224 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 11%. ساهم هذا التوزيع في صعود هامش الفوائد ليصل إلى 4.264 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2026، مقابل 3.782 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، محققاً نمواً بنسبة 13%.

ارتفع هامش الفوائد إلى إيرادات الفوائد بنسبة 38.2% مقابل 37.8% في الفترة المماثلة من العام السابق، مما يشير إلى كفاءة تشغيلية مستمرة في تحويل الودائع إلى أصول مربحة. سجل نصيب السهم الأساسي في الأرباح نحو 1.33 جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 1.38 جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2025، لتظهر المؤشرات الأولية تراجعاً بسيطاً في العائد للسهم الواحد رغم نمو الإيرادات الإجمالية.

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النمو القوي في الودائع وتوسع محفظة القروض

على صعيد المركز المالي، أظهرت البيانات ارتفاعاً كبيراً في قاعدة الودائع، حيث ارتفع إجمالي ودائع المصرف المتحد إلى 99.543 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 75.822 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025. يعكس هذا الرقم معدل نمو بلغ 31% خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، مما يؤكد قدرة المؤسسة على جذب السيولة من العملاء والمستثمرين بشكل فعال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

كما ارتفع إجمالي قروض العملاء إلى 52.723 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 38.283 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025. يمثل هذا الارتفاع نمواً نسبته 38%، وهو ما يدل على توسع نشط في منح الائتمان ودعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة. هذا التوسع في القروض يتوازى مع نمو الودائع، مما يعزز من موقف السيولة لدى المصرف ويوفر قاعدة دعم كبيرة للاستثمارات الجديدة.

التغييرات في حقوق الملكية والاحتياطيات

سجلت حقوق الملكية نحو 17.899 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 17.694 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة نسبتها 1.2%. استقر رأس المال المدفوع عند 5.5 مليار جنيه، مما يثبت ثبات الهيكل التمويلي الأساسي للمؤسسة. في حين حققت الاحتياطيات تراجعاً طفيفاً بلغت نسبته 1%، حيث سجلت نحو 3.919 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 3.941 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

ارتفعت الأرباح المحتجزة متضمنة أرباح الفترة إلى 8.480 مليار جنيه، مقابل 8.253 مليار جنيه في نهاية العام السابق، بنمو بنسبة 3%. سجل رصيد أرباح الفترة أو العام نحو 1.662 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بـ2.306 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025. هذه الأرقام تعكس إدارة دقيقة للأرباح المحتجزة لتعزيز رأس المال الذاتي للمصرف وتغطية المخاطر المحتملة مع الاستمرار في تحقيق عوائد للمستثمرين.