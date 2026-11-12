المصرف المتحد يعلن نمو الودائع 31% والقروض 38% بنهاية 2026

كشف المصارف المتحد عن نمو الودائع 31% والقروض 38% بنهاية سبتمبر 2026، بينما تراجعت الأرباح الصافية 3% في أول تسعة أشهر من العام الحالي.

أعلن المصرف المتحد عن ارتفاع ملحوظ في إجمالي ودائع العملاء ، حيث سجلت قيمة هذه الودائع 99.543 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026. مقارنة بالفترة السابقة التي كانت فيها الودائع عند مستوى 75.822 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025. وقد مثل هذا الارتفاع قفزة كبيرة في حجم السيولة المتاحة لدى البنك.

نمو قوي في القروض والسيولة المصرفية

وبحسب القوائم المالية المستقلة للمصرف المتحد، سجلت عملية الإقراض توجهاً تصاعدياً مماثلاً، حيث ارتفع إجمالي قروض العملاء إلى 52.723 مليار جنيه. في المقابل، كانت قيمة القروض عند 38.283 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، ما يعني زيادة قدرها 14.440 مليار جنيه خلال هذه الفترة. وسجل معدل نمو القروض مستوى مرتفعاً بلغ 38%، مما يعكس ديناميكية في نشاط البنك الائتماني.

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ومن ناحية هيكل رأس المال، سجلت حقوق الملكية للمصرف المتحد نحو 17.899 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026. مقابل 17.694 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مسجلة ارتفاعاً طفيفاً نسبته 1.2%. كما بلغ رأس المال المدفوع 5.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مما يدعم مكانة البنك المالية ويؤكد قدرته على تغطية المخاطر المحتملة.

تراجع في الأرباح الصافية رغم نمو المتاع

على صعيد النتائج التشغيلية، حقق المصرف المتحد صافي أرباح بعد الضرائب بقيمة 1.662 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2026. وعلى الرغم من النمو في الودائع والقروض، سجلت الأرباح تراجعاً نسبته 3% مقارنة بـ 1.720 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من عام 2025. وقد يعكس هذا التراجع تأثير تكاليف التشغيل أو أسعار الفائدة السائدة.

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كما سجلت الاحتياطيات المالية للمصرف المتحد نحو 3.919 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026. في حين كانت هذه القيمة عند 3.941 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مما يعني تراجعاً طفيفاً في نسبة الاحتياطيات بنسبة 1%. ويظل هذا المستوى كافياً لضمان الاستقرار المالي للبنك وتغطية الالتزامات قصيرة ومتوسطة الأجل.

تشير هذه الأرقام إلى أن المصرف المتحد يواجه تحديات في تحسين هامش الربح رغم النمو الكبير في المحفظة الائتمانية وجمع الودائع. وتتوقع الأسواق أن يركز البنك على تحسين كفاءة العمليات وتقليل التكاليف التشغيلية لتعزيز أرباحه في النصف الثاني من عام 2026. كما يظل التركيز على إدارة السيولة عاملاً حاسماً لنمو البنك في المستقبل.