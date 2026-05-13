المرأة والكلمة في عرس الأهرام الـ 150: احتفاء برائدات التنوير وصانعات الوعي الصحفي

تغطية تفصيلية للاحتفالية الأولى للمرأة والكلمة بمؤسسة الأهرام، والتي شهدت تكريم نخبة من رائدات الصحافة المصرية والفلسطينية تزامنا مع مرور 150 عاماً على تأسيس المؤسسة.

شهدت أروقة مؤسسة الأهرام العريقة حدثا استثنائيا تجلى في انطلاق الاحتفالية الأولى تحت عنوان المرأة والكلمة ، وهي الفعالية التي جاءت برعاية كريمة من الهيئة الوطنية للصحافة لتسلط الضوء على الإرث التنويري للمرأة المصرية في مجالي الصحافة والإعلام.

وقد تزامنت هذه الاحتفالية مع مناسبة تاريخية فارقة وهي مرور مائة وخمسين عاما على تأسيس مؤسسة الأهرام، مما أضفى صبغة من الفخر والاعتزاز على اللقاء الذي جمع نخبة من رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير وكوكبة من الكتاب والصحفيين والإعلاميين الذين اجتمعوا للتأكيد على أن المرأة لم تكن يوما مجرد مشاركة عابرة، بل كانت شريكا أساسيا في بناء الوعي القومي وصياغة العقل الجمعي المصري والعربي. وأشار المشاركون إلى أن تمكين المرأة في المواقع القيادية والتحريرية ليس مجرد ترف إداري، بل هو انعكاس لتوجهات الدولة المصرية الحديثة ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يسعى دوما لتعزيز حضور المرأة في كافة مفاصل العمل والمسؤولية، إيمانا بأن النهوض بالمجتمع لا يكتمل إلا بتكامل الأدوار بين الرجل والمرأة في صناعة الكلمة والتنوير.

وفي كلمة مفعمة بالتقدير، أكد الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام أن إطلاق هذه الفعالية يأتي في سياق سياسة الدولة الشاملة لتمكين المرأة إداريا وتنمويا، لافتا إلى أن تعزيز تمثيل المرأة في المؤسسات التشريعية والإدارية يساهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية المجتمعية. وأوضح فرحات أن العلاقة بين المرأة والصحافة في مؤسسة الأهرام هي علاقة عضوية وتكاملية بدأت منذ اللحظات الأولى لتأسيس المؤسسة، حيث استطاعت المرأة أن تثبت جدارتها في مختلف التخصصات الصحفية، سواء في العمل التحريري أو في المجالات الإدارية والفنية.

كما أشار إلى أن الأهرام كانت سباقة في دعم الصحافة النسائية من خلال إطلاق مجلات وصفحات متخصصة عالجت قضايا المرأة من منظور اجتماعي وتثقيفي رصين. وفي خطوة تطويرية، أعلن رئيس مجلس الإدارة عن تدشين الأهرام ستايل، مؤكدا أن هذا المشروع ما كان ليرى النور لولا الدعم الكبير من المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وإيمان الكوادر الصحفية بقيمة المرأة ودورها.

كما شدد على أن هذه الاحتفالية ستتحول إلى تقليد سنوي راسخ تهدف من خلاله المؤسسة إلى تكريم المبدعات ودعمهن في مسيرتهن المهنية، مع الإشارة إلى المعرض الفني المصاحب الذي يوثق الإرث الثقافي للأهرام. من جانبها، قدمت سوسن مراد عز العرب رئيس تحرير مجلتي البيت ونصف الدنيا رؤية حول التحضيرات التي سبقت هذا الحفل، معربة عن فخرها بالتنوع الكبير في قائمة المكرمات التي لم تقتصر على أبناء مؤسسة الأهرام فحسب، بل امتدت لتشمل رائدات من مختلف المؤسسات الصحفية المصرية، مما يعكس تقديرا شاملا لمسيرة المرأة في المهنة ككل.

وفي سياق متصل، أعربت الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية عن سعادتها البالغة بهذا الاحتفاء، واصفة مؤسسة الأهرام بأنها مدرسة للفكر ومنبر للتنوير وذاكرة حية للوطن. وأكدت السعيد أن الأهرام لم تكن مجرد ناقل للأخبار، بل كانت صانعة للوعي ومساهمة في تشكيل الوجدان المصري، مشيرة إلى أن حضور المرأة في صفحات الأهرام كان حضورا فاعلا ومؤثرا، حيث تعاملت المؤسسة مع قضايا المرأة كقضايا اجتماعية عامة تهم المجتمع بأسره، وليس كمجرد ملفات فئوية ضيقة، مما رسخ فكرة أن المرأة شريك حقيقي في بناء الدولة وصناعة المستقبل.

واختتم الكاتب الصحفي محمد سلماوي مداخلاته بالتأكيد على أن المرأة كانت منذ بدايات الصحافة العربية شاهدة على العصر ومساهمة أصيلة في تشكيل الوعي، مؤكدا أن دورها لم يكن هامشيا بل كان ركنا أساسيا من أركان المهنة. وقد تكللت الاحتفالية بتكريم مجموعة من القامات النسائية التي تركت بصمة لا تمحى في تاريخ الصحافة المصرية، حيث تم تكريم أمينة شفيق وآمال بكير وعايدة رزق من الأهرام، وآمال عثمان وصفية مصطفى أمين ونعم الباز من أخبار اليوم، وسناء السعيد من دار الهلال، وخيرية البشلاوي وماجدة موريس من الجمهورية، وسكينة فؤاد من الإذاعة والتليفزيون، ونجلاء بدير من روز اليوسف.

وفي لفتة إنسانية ومهنية رفيعة، خصصت الاحتفالية تكريما مميزا للإعلامية الفلسطينية منى عوكل مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، وذلك تقديرا لشجاعة الصحفيات الفلسطينيات ودورهن البطولي في نقل الحقائق وتغطية القضية الفلسطينية في ظل الظروف القاسية، مما يبرز تضامن الصحافة المصرية مع القضايا العربية العادلة ودور المرأة في نقل الحقيقة للعالم أجمع





