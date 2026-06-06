المجموعة الثامنة: تحدٍ عربي في مونديال 2026 بين طموحات السعودية وقوة إسبانيا وأوروجواي

تحليل شامل للمجموعة الثامنة في كأس العالم 2026، تضم إسبانيا المرشحة الأقوى، وأوروجواي الطامحة لتحسين أدائها، والسعودية الساعية للتأهل لدور الـ16، وكاب فيردي المشاركة لأول مرة.

تشهد المجموعة الثامنة من نهائيات كأس العالم 2026 حضوراً عربياً يتمثل في المنتخب السعودي، الذي يواجه تحدياً كبيراً لتجاوز دور المجموعات. تضم المجموعة منتخبات إسبانيا وأوروجواي والسعودية و كاب فيردي ، لكل منها طموحاته.

إسبانيا، المصنفة الثانية عالمياً، هي المرشح الأقوى للفوز بالمجموعة والمنافسة على اللقب، بعد تتويجها بكأس أمم أوروبا 2024. أوروجواي، المصنفة السابعة عشرة، تطمح لتصحيح مسارها بعد الخروج المبكر من مونديال 2022. السعودية، في مشاركتها السابعة، تأمل تكرار إنجاز 1994 بالتأهل لدور الـ16، خاصة بعد فوزها التاريخي على الأرجنتين في 2022. كاب فيردي تشارك للمرة الأولى، بعد تأهلها التاريخي على حساب الكاميرون.

التوقعات تشير إلى تفوق إسبانيا وأوروجواي، بينما ستتنافس السعودية وكاب فيردي على المركز الثالث المؤهل





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كأس العالم 2026 المجموعة الثامنة منتخب السعودية منتخب إسبانيا منتخب أوروجواي كاب فيردي

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