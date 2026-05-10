المستشار محمد الحمصاني يعلن عن بدء دراسة السيارات الكهربائية الحكومية والخطوات المتبعة

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أعلن عن بدء دراسة السيارات الكهربائية الحكومية والخطوات المتبعة لتحويلها، وذلك خلال اجتماع اليوم مع الجهات الحكومية المعنية. وسيتم حصر احتياجات جميع الوزارات والهيئات الحكومية، تمهيدًا للتواصل مع الشركات المنتجة بعد الاستقرار على الموديلات المختارة. وسيتم أيضًا التنسيق مع شركة العاصمة الجديدة لتحديد أماكن الشحن للجهات الحكومية، وسيتم إنشاء محطات شحن في محافظات الجمهورية المختلفة لضمان توفر البنية التحتية المناسبة. وسيتم التفاوض مع وكلاء السيارات الكهربائية لم يبدأ بعد، لكنه سيبدأ خلال الفترة القليلة القادمة، ومع الاستقرار على الموديلات سيتم تنفيذ إجراءات التعاقد والممارسة مع الشركات المختلفة، ونأمل خلال أسابيع قليلة أن نتم الانتهاء من عملية الاختيار وبدء الإحلال التدريجي لأسطول السيارات الحكومية.

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم استعرض جهود وزارة المالية خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية، في المرحلة الحالية، قامت الوزارة بدراسة كافة الخيارات المتعلقة بالسيارات الكهربائية المتاحة في السوق، مع مقارنة خصائص ومميزات الموديلات المختلفة، حيث تختلف من سيارة لأخرى بين 400 و1000 كيلومتر.

وأضاف خلال مداخلة في برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميين محمود السعيد ونانسي نور، أنه يجري حصر كامل لاحتياجات جميع الوزارات والهيئات الحكومية، تمهيدًا للتواصل مع الشركات المنتجة بعد الاستقرار على الموديلات المختارة. وأوضح أن التفاوض مع وكلاء السيارات الكهربائية لم يبدأ بعد، لكنه سيبدأ خلال الفترة القليلة القادمة، ومع الاستقرار على الموديلات سيتم تنفيذ إجراءات التعاقد والممارسة مع الشركات المختلفة، ونأمل خلال أسابيع قليلة أن نتم الانتهاء من عملية الاختيار وبدء الإحلال التدريجي لأسطول السيارات الحكومية.

، أكد أنه سيتم التنسيق مع شركة العاصمة الجديدة لتحديد أماكن الشحن للجهات الحكومية، وسيتم أيضًا إنشاء محطات شحن في محافظات الجمهورية المختلفة لضمان توفر البنية التحتية المناسبة. وعلق على عدد السيارات الحكومية التي سيتم تحويلها للكهرباء، أوضح أنه «لن نتحدث عن أرقام محددة بعد، لكن عملية الإحلال ستشمل جميععلى مستوياتها المختلفة، ومن المتوقع أن تكون بالألاف، وهذا سيتيح فرصًا أكبر للتفاوض لاحقًا للحصول على أفضل الأسعار مع الموردين





