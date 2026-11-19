اعتمد المجمع المقدس لائحة جديدة تضم 100 مادة لتنظيم اختيار الأساقفة، ومسؤولياتهم، وآليات المساءلة، والرعاية الصحية لهم، وذلك في خطوة تاريخية للكنيسة القبطية.

اعتمد المجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني ، الخميس 19 نوفمبر 2026، اللائحة الأساسية الجديدة للمجمع المقدس، في خطوة تنظيمية تاريخية تعد من أبرز التطورات الكنسية في العقود الأخيرة. تم اعتماد اللائحة بعد مناقشات مستمرة استمرت ثلاثة أيام بمركز لوجوس في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، حيث شارك في هذه المناقشات 116 عضوًا من إجمالي 138 عضوًا في المجمع المقدس.

هيكلة إدارية جديدة بـ 100 مادة

تأتي اللائحة الجديدة لتحل محل النظام المعمول به منذ عام 1985، حيث ارتفع عدد المواد من 72 مادة موزعة على 12 فصلًا إلى 100 مادة مقسمة على 14 فصلًا. استغرقت جلسات المناقشة 20 ساعة موزعة على عشر جلسات، وتضمنت تصويتًا سريًا إلكترونيًا على كل مادة على حدة، ليبلغ متوسط الموافقة على المواد 98.7%. وقد أوفى 15 عضوًا بإعذارهم لأسباب مرضية لكنهم أعربوا عن موافقتهم الرسمية على جميع بنود اللائحة الجديدة.

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آليات اختيار الأساقفة باستطلاع الرأي

تؤكد المادة 65 من اللائحة الجديدة خطوات تفصيلية ودقيقة لاختيار أسقف جديد للإيبارشية، بدءًا من استطلاع رأي قداسة البابا لمجمع كهنة الإيبارشية. يتبع ذلك طلب ترشيحات من رؤساء الأديرة والمطارنة والأساقفة الذين يتمتعون بمعرفة سابقة بتاريخ المرشحين في الخدمة الكنسية، لضمان الكفاءة والصلاحية.

تتولى اللجنة السكرتارية للمجمع المقدس إجراء مقابلات شخصية واختبارات متنوعة للمرشحين، ويقدم كل عضو في اللجنة تقريرًا مستقلًا عن كل مرشح ليتم رفعها إلى البابا للدراسة. وتضمنت الإجراءات الجديدة عرض اسم المرشح على مجمع كهنة الإيبارشية للحصول على تزكية منهم، مع الأخذ بعين الاعتبار رأي أبناء الإيبارشية كطرف أساسي في التزكية، دون منحه حق الانتخاب المباشر.

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مسؤوليات شاملة للأسقف والإيبارشية

تحدد المادة 64 الطبيعة الشاملة لمسؤولية أسقف الإيبارشية، فهو ليس فقط راعيًا روحيًا بل رئيسًا للإكليروس ومسؤولًا عن جميع كنائسها وكهنتها ومؤسساتها وخدماتها. يشمل ذلك المسؤولية عن المكرسين والأديرة وشؤونها الرعوية والمالية والإدارية، باستثناء الأديرة التابعة مباشرة للبطريركية أو التي يرأسها أسقف آخر، مما يوضح الجهة المسؤولة مباشرة عن إدارة الشؤون الكنسية.

الرعاية الصحية وآليات المساءلة

تناولت المادتان 78 و79 الحالات الصحية التي قد تعيق الأساقفة، حيث تتيح المادة 78 للأسقف التقدم بطلب مكتوب للإعفاء من مسؤولياته الرعوية أو الإدارية أو المالية. في هذه الحالة، تدرس اللجنة الدائمة الطلب وتعرضه على البابا الذي يجوز له تعيين نائب بابوي أو لجنة مؤقتة لإدارة الإيبارشية لحين عرض الأمر على المجمع المقدس لضمان استمرارية الخدمة.

أما المادة 79 فتتعامل مع الحالات الصحية الحرجة، خاصة المتعلقة بالحالة الذهنية، حيث تجيز عرض الحالة على لجنة طبية عليا تضم خمسة أطباء مشهودًا لهم لتقييم القدرة على الاستمرار في المسؤوليات. بالإضافة إلى ذلك، خصصت اللائحة مساحة واسعة لتحديد صلاحيات البابا البطريرك عبر المواد من 51 إلى 53، التي تغطي الإشراف العام على الكرازة المرقسية، والأديرة، وهيئة الأوقاف، والمؤسسات التعليمية والصحية، مع آليات واضحة للمسؤولية والمحاسبة الكنسية.