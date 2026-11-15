المجلس القومي للأجور يوافق على حد أدنى 8500 جنيه للقطاع الخاص بدءاً من 2027

اعتمد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع المجلس القومي للأجور حدًا أدنى للأجر في القطاع الخاص بقيمة 8500 جنيه بدءًا من يناير 2027، مع رفع حد الأجر الساعي إلى 34 جنيهًا.

وافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه لاجتماع المجلس القومي للأجور ، على تحديد الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بقيمة 8500 جنيه مصري اعتبارًا من الأول من يناير عام 2027. جاء هذا القرار في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين مستويات المعيشة وزيادة الدخول في مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة، وذلك تواكبًا مع التوجيهات العليا بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

حضر الاجتماع كبار المسؤولين والوزراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. كما شارك في الجلسات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد وزير العمل، بالإضافة إلى كبار ممثلي القطاع الخاص والنقابات العمالية والاتحادات المعنية.

Also read موافقة مصر على الحد الأدنى للأجور 8500 جنيه بقطاع الخاص بداية 2027

تشكيل المجلس القومي للأجور وفق القانون الجديد

استعرض الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، آلية تشكيل المجلس القومي للأجور الجديدة وفقًا لنص المادة (101) من قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025. يترأس المجلس الوزير المختص بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويتكون هيئته من تمثيل ثلاثي يجمع بين الحكومة، ومنظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية لضمان توافق الآراء حول سياسات الأجور.

ضم المجلس في تشكيلته وزارات العمل، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والصناعة، إلى جانب ممثلين عن المجلس القومي للمرأة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

Advertisement

يشمل التمثيل أيضًا ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية، بالإضافة إلى ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا للعمال، مع مراعاة تمثيل جميع مستويات هذه المنظمات لضمان شمولية وجهات النظر داخل مجلس اتخاذ القرار.

مؤشرات سوق العمل والأداء الاقتصادي

قدم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عرضًا تفصيليًا حول أبرز مؤشرات سوق العمل في مصر، مشيرًا إلى تعافي معدلات المشاركة في الأنشطة الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة بعد التراجع الذي شهده العام 2020. أشارت البيانات إلى استمرار وجود فجوة بين معدلات مشاركة الذكور والإناث رغم التحسن النسبي في مشاركة المرأة، مع تراجع معدلات البطالة لدى الجنسين مما يعكس تحسنًا في أداء سوق العمل.

وبيّن وزير التخطيط أن تحسن معدلات التشغيل يفتح المجال للانتقال من مجرد زيادة أعداد المشتغلين إلى تحسين العائد من العمل، وهو ما يعمل عليه بشكل جدي لتحسين دخول العاملين ومعيشتهم. ولفت إلى أهمية توسيع نصيب المرأة من فرص العمل كجزء من استراتيجية شاملة لتنويع مصادر الدخل ورفع الكفاءة الإنتاجية للقوى العاملة في الدولة.

كما استعرض الدكتور أحمد رستم أداء القطاع الخاص، حيث بلغ عدد العاملين به نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية خلال عام 2025. وشمل إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص ما يقرب من 4 ملايين منشأة، تتنوع بين المنشآت الرسمية وغير الرسمية، مما يجعله المحور الأساسي الذي تطالته سياسات تحديد الأجور الجديدة.

Advertisement

آليات تحسين الدخول حتى عام 2030

قرر الدكتور مصطفى مدبولي تشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم الحكومة وممثلي القطاع الخاص داخل المجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات الخاصة برفع الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030. تهدف هذه المجموعة إلى وضع خطط مستدامة ومتفق عليها لضمان استدامة الارتفاع في الدخول بما يتناسب مع الأداء الاقتصادي والنمو الحقيقي.

وأوضح أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة ستعرض التصورات المقترحة لزيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في التوافق عليها من جانب ممثلي القطاع الخاص. وأكد أن الهدف المشترك هو اتخاذ القرارات التي تخدم جميع الأطراف وتعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي من خلال شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص.

تفاصيل الحد الأدنى للأجر الساعي

وافق الاجتماع أيضًا على رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في أعمال مؤقتة بطبيعتها أو لمن يعمل جزءًا من الوقت إلى قيمة 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة. يهدف هذا الإجراء إلى حماية الفئات العاملة ذات العقود المؤقتة أو الدائمة جزئيًا، وضمان حصولهم على تعويض عادل يتناسب مع ساعات العمل المنضوية تحت هذه الفئات.

كما استعرضت المعطيات الاقتصادية معدلات التضخم ومعدلات النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، باعتبارهما الأساس في سيناريوهات تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص. تعتمد الحكومة هذه المؤشرات الدقيقة لوضع سياسات أجور متوازنة تحافظ على القوة الشرائية للمواطن دون إرباك الكلفة التشغيلية للقطاع الخاص، مما يضمن استمرارية النمو الاقتصادي الشامل.