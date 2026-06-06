المزارع البحثية في مصر: مختبرات حية للطاقة المتجددة والاستدامة في الصحراء

تتحول المزارع البحثية في مصر إلى منصات متكاملة لاختبار حلول الطاقة المتجددة وإدارة الموارد في البيئات الصحراوية، مستلهِمة من نماذج تاريخية مثل قرية البسايسة ومشروع ريف البحثي الذي يجمع بين الزراعة والطاقة الشمسية والرياح والبيوجاز لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتنمية المستدامة.

تشهد المزارع البحثية في مصر تحولاً جذرياً من كونها مجرد مساحات للتجارب الزراعية إلى مختبرات حية لاختبار حلول الطاقة المتجددة و إدارة الموارد في البيئات الصحراوية القاسية.

هذا التحول لم يعد مجرد تطور تقني، بل هو إعادة تعريف لدور المزرعة كنظام متكامل يجمع بين الإنتاج الزراعي وتوليد الطاقة وإعادة تدوير الموارد. مع تزايد الاعتماد على الطاقة الشمسية والرياح والبيوجاز، بالإضافة إلى التوجه نحو تقنيات متقدمة مثل الهيدروجين الأخضر، أصبحت هذه المزارع بيئات تطبيقية حقيقية تختبر فيها كفاءة الأنظمة الجديدة في مجالات الري والتشغيل والإنتاج.

ويعكس هذا التطور ارتباطاً وثيقاً بين الطاقة المتجددة والاستدامة الزراعية، وقدرة هذه النماذج على التكيف مع التغيرات المناخية وتقديم حلول قابلة للتطبيق، كما يسلط الضوء عليه تقرير حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط. تعود جذور هذا التكامل بين الزراعة والطاقة والتنمية المستدامة في مصر إلى تجارب مبكرة سبقت التوجهات الحديثة بعقود، كان أبرزها نموذج قرية البسايسة في محافظة الشرقية الذي قدمه الدكتور صلاح عرفة في سبعينيات القرن الماضي.

اعتمد هذا النموذج على دمج الزراعة بالطاقة الشمسية وإعادة تدوير المخلفات لإنتاج الطاقة الحيوية، مع تمكين المجتمعات الريفية من خلال التدريب وبناء القدرات، وإشراك الشباب باعتبارهم القوة الأساسية في عملية التغيير. أصبحت هذه التجربة مرجعية فكرية يمكن إسقاطها على تطور مفهوم المزارع البحثية الحديثة التي تسعى لتحقيق التكامل بين الأرض والطاقة والغذاء في مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز الأمن الغذائي. من أبرز النماذج الحديثة التي ترجمت هذه الأفكار إلى تطبيقات عملية هي تجربة "ريف البحثية" في محافظتي الإسماعيلية والفرافرة.

لم تولد فكرة "ريف" كمشروع مخطط له مسبقاً، بل بدأت كحلم شخصي لإنشاء مزرعة تعيد ملامح الريف المصري القديم من حيث الإنتاج الطبيعي للدواجن والبيض والألبان، بعيداً عن أنظمة الإنتاج المكثف. لكن في البيئة الصحراوية، تطلب استمرار أي نشاط إنتاجي إعادة التفكير في منظومة الطاقة والمياه والغذاء بشكل متكامل.

مع بدء التشغيل، برزت الحاجة إلى مصدر مستقر للطاقة، مما دفع المهندس حاتم الرومي، مؤسس المزرعة ونائب أول شعبة الطاقة المتجددة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى توظيف خبرته في الطاقة الشمسية لتشغيل الآبار وتوليد الكهرباء. لكن التوسع كشف عن تحديات أخرى تتعلق بعدم توافق أوقات توفر الطاقة الشمسية مع احتياجات الري، مما قاد إلى تطوير أنظمة لتخزين المياه وإعادة استخدامها بالجاذبية الأرضية.

مع استمرار التطوير، تم إدخال طاقة الرياح والبيوجاز إلى المنظومة، ليتحول المزرعة إلى نموذج متكامل يسعى للاكتفاء الذاتي من الطاقة. كما تجاوزت المزرعة حدود الإنتاج الزراعي لتصبح منصة تطبيقية تربط البحث العلمي بالتجربة العملية، حيث تستقبل طلاباً وباحثين من الجامعات المصرية والدولية لدراسة الزراعة تحت الألواح الشمسية وإنتاج البيوجاز وأنظمة الري الحديثة. امتدت فلسفة الاستدامة إلى تصميم المباني وأنماط التشغيل، لتجمع المزرعة بين العمارة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية ضمن رؤية تحول الصحراء من بيئة محدودة الموارد إلى مساحة للإنتاج والتعلم.

هذه النماذج تمثل خطوة مهمة نحو مستقبل زراعي أكثر استدامة في مصر، معززاً بالطاقة المتجددة وإشراك الشباب





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